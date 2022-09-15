استغنى عن كريمات الأساس والتفتيح الكيميائية.. طرق طبيعية لتبييض البشرة والجسم في ثلاثة أيام

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عمر شويل - جدة تعرفي على أفضل طرق طبيعية لتبييض البشرة والجسم أيضًا والتي تغنيك تمامًا عن استخدام أي كريمات أساس ومستحضرات تجميل، فالبشرة تؤثر بشكل إيجابي أو سلبي في النفسية والثقة بالنفس لكل فتاة من الفتيات وتضطر الفتاة لإخفاء عيوب بشرتها باستخدام مستحضرات التجميل وكريمات كيميائية ضارة ولكن هذا ليس حلًا، حيث أنه يمكنك معالجة كل ما أصاب بشرتك باستخدام هذه الوصفات الطبيعية وستحصلين على بشرة ناعمة وخالية من أي مشاكل.

طرق طبيعية لتبييض البشرة والجسم في المنزل

من الطرق التي يمكنك اللجوء إليها حتى تحصلي على بشرة بيضاء وجسم خالي من أي اسمرار ومن بين هذه الطرق ما يلي:-

1. وصفة الكركم للتفتيح

مكونات عمل الوصفة:-

ملعقتان كبيرتان من الكركم المطحون.

نصف ملعقة كبيرة من الحليب البودرة.

أربع ملاعق كبيرة من ماء الورد.

عصير ليمون طبيعي.

خطوات عمل وصفة الكركم لتفتيح البشرة:-

يعتبر الكركم من المكونات التي تحتوي على الكثير من العناصر المفيدة التي تقوي طبقة الملانين وتقضي على تصبغات البشرة المختلفة ويتم تحضير الوصفة عبر اتباع الخطوات التالية:-

أحضري علبة صغيرة وضعي المكونات كلها مع بعضها حتى تصبح متجانسة تمامًا ويصعب فصل المكونات مرة أخرى والتعرف عليها.

اغسلي ونظفي المنطقة التي ترغبين في تفتيحها بماء دافئ وصابون مناسب ثم قومي بدهن المنطقة بالخليط ودلكي لمدة خمس دقائق تقريبًا.

اتركي الخليط على المنطقة لمدة لا تقل عن نصف ساعة حتى يجف تمامًا على المنطقة ثم قومي بشطفها بماء بارد وغسول مناسب.

جففي بشرتك جيدًا أو المنطقة بواسطة فوطة قطنية ناعمة ثم قومي بترطيبها بكريم مرطب مناسب واحرصي على استخدام الوصفة مرتين من كل أسبوع.

2. وصفة العسل والشوفان للتفتيح

مكونات عمل الوصفة:-

ملعقتان كبيرتان من الشوفان المطحون.

خمس ملاعق صغيرة من عسل النحل الأبيض.

نصف ملعقة كبيرة من الحليب الطازج.

عصير ليمون.

خطوات عمل وصفة الشوفان لتفتيح الجسم والبشرة:-