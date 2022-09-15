نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تبييض فوري وشد تجاعيد البشرة بكريم نيفيا والقهوة الرهيب لتبييض وإزالة الترهلات والجلد الميت في دقائق في المقال التالي

عمر شويل - جدة من المتداول ان القهوة اثبتت فاعليتها في حل اغلبية مشكلات البشرة عن طريق دخولها مع العديد من المكونات الاخرى حيث تساعد على تبييض البشرة وكذلك شد التجاعيد، حيث تعاني البعض من الفتيات من مشكلات وجود التجاعيد في البشرة والتي تسبب الفتيات وكانهم متقدمين في العمر ولكنهم صغار لذلك يصابون بالضيق والتعب النفسي ويقوموم بالبحث عن بعض الوصفات والخلطات التي تعمل على القضاء على تلك المشكلة والبعض الآخر من الفتيات يعانون من مشكلة إسمرار البشرة ويرغبون في الحصول على بشرة بيضاء كالحليب، وتعتبر من اقوى الخلطات التي تعمل على تبييض البشرة وشد التجاعيد في آن واحد هي وصفة كريم نيفيا مع القهوة حيث تساعد تلك الخلطة على حل جميع المشكلات التي تعاني منها الفتيات لذلك علينا بإستخدام ولاتتمكن العديد من هؤلاء الفتيات من عمل تلك الوصفة في المنزل. كريم نيفيا والقهوة لتبييض وشد تجاعيد البشرة ملعقتان كبيرتان من كريم نيفيا.

ملعقة واحدة كبيرة ونصف من القهوة.

ملعقة واحدة كبيرة من عصير الليمون.

ملعقة واحدة كبيرة من زيت جوز الهند. طريقة عمل كريم نيفيا مع القهوة لتبييض وشد تجاعيد البشرة قومي بتحضير طبق وضعي به ملعقتان كبيرتان من كريم نيفيا وضيفي ملعقة واحدة كبيرة ونصف من القهوة وعليكي بدمج القهوة مع الكريم.

بعد دمج المكونين ببعضهما قومي يإضافة ملعقة واحدة كبيرة من عصير الليمون وملعقة واحدة كبيرة من زيت جوز الهند وعليكي بتقليب تلك المكونات ببعضها جيدا حتى تتجانس تماما وتصبح ذات قوام كريمي متجانس جيد.

بعد ذلك قومي قبل وضع تلك الكريم الجبار على بشرتك قومي بغسل البشرة جيدا بالماء حتى تصبح نظيفة وقومي بتجفيفها ثم قومي بوضع هذه الوصفة على البشرة واتركيها لمدة خمسة وعشرون دقيقة.

بعد مرور ذلك الوقت قومي بفرك هذا الكريم ثم قومي بغسل بشرتك بالماء البارد ثم جففيها، وكرري إستخدام تلك الكريم الجبار يوم بعد يوم وتبدأ النتيجة في الظهور من بداية اول عشرة ايام من بداية إستخدام تلك الوصفة لذلك علينا بأستخدامها على الفور.

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