نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقه عمل الأرز بالحليب والبرتقال والمستكة فى المنزل في المقال التالي

عمر شويل - جدة الأرز بالحليب من أفضل الحلويات التى تقدم بشكل مستمر ويتم عملها فى كل بيت، حيث انه يعطى للأسرة مذاق جميل وشهي، وغير ذلك فهو يحتوي على العديد من الفوائد المهمة لجسم الانسان لانه يحتوى بشكل كبير على الكالسيوم المهم لعظام الإنسان لذلك سوف نتعرف اليوم على طريقة عمل الأرز بالحليب فى المنزل. مكونات الأرز بالحليب: نص كوب أرز مصري مسلوق.

3 أكواب حليب سائل.

1 كوب ونص سكر.

ربع كوب مشا مذوب بنص كوب ماء.

10 حبات مستكه.

1 ملعقة كبيرة ماء زهر. طريقة التحضير: إحضار وعاء ووضع الحليب على النار حتي يغلي ونقوم بوضع الأرز المسلوق وتركه حتي يستوي لمدة 30 دقيقة ونقوم بوضع السكر حتي يغلي لمدة 10 دقائق على نار منخفضة. نقوم بتذويب النشا بكوب من الماء ووضعها فوق الحليب حتي يغلي لمدة 5 دقائق ونقوم برفعها من على النار ونقوم بطحن المستكه ووضعها ووضع ماء الزهر إلي الخليط. نقوم بإحضار أطباق التقديم ووضع الأرز وتزينه بالمكسرات. مكونات الأرز بالحليب المبطن بالبرتقال: 4 أكواب حليب طازج.

1 كوب أرز مصري.

2 كوب سكر.

نص ملعقة صغيرة ماء الزهر.

نص ملعقة صغيرة ماء ورد.

ربع ملعقة صغيرة فانيلا. مكونات المبطن: 2 كوب عصير البرتقال طازج.

2 ملعقة كبيرة نشا.

نص كوب سكر. مكونات للتقديم: قشر حبتان من البرتقال.

قطر.

سكر. طريقة التحضير: إحضار وعاء ووضع الحليب على النار حتي يغلي ونقوم بوضع الأرز حتي يغلي الحليب وتقليبهم على نار هادئة حتي يصبح سميكا وتسوية الأرز. نقوم بوضع السكر، والفانيلا، وماء الزهر، وماء الورد، وتركه على النار حتي يغلي ويذوب السكر، إحضار أكواب صغيرة ووضع الخليط إلي أرباع الكوب وتركه حتي يبرد. في طبق عميق وضع عصير البرتقال، والنشا، والسكر وتقليبهم حتي يذوب ووضع الوعاء على النار حتي يغلي ونقوم بوضعها فوقها فوق الأرز بالحليب حتي تحصل على طبقتين من الأرز بالحليب، والطبقة الثانية من البرتقال. نقوم بغلي قشر البرتقال لمدة 5 دقائق وتصفيتهم ووضعها على وجه الكأس وتقديمهم بارد. مكونات الأرز بالحليب مع المستكه: نص كوب أرز.

نص ملعقة صغيرة زيت.

3 أو 5حبات مستكه.

1 كوب ماء.

4 أكواب حليب.

4 إلي 6 ملاعق كبيرة سكر.

1 ملعقة كبيرة ماء ودر.

قرفة ناعمة للتقديم. طريقة التحضير: نقوم بغسل الأرز بالماء وإحضار وعاء ووضع الزيت حتي يسخن ووضع المستكه حتي تذوب ووضع الماء، والأزر، وتغطيته الوعاء حتي يتم تسويته لمدة 10 دقائق. نقوم بوضع حليب وتركه علي نار هادئة لمدة 2 دقيقة أو 30 ثانية حتي يستوي الأرز وتقليبهم من وقت إلي الآخر. نقوم بوضع ماء الورد على الأرز بالحليب وتوزيع في أطباق التقديم ورش على الوجه القرفة وقديمه بارد. مكونات الأرز بالحليب المزين بقطع الفكة: نص كوب أرز مصري.

رشة ملح.

300 جرام حليب.

300 جرام حليب جوز الهند.

10 جرام ماء زهر أو ماء الورد.

75 جرام سكر.

1 ملعقة صغيرة فستق حلبي المطحون. طريقة التحضير: إحضار وعاء ووضع الحليب، وحليب جوز الهند، والسكر، والملح، وماء الزهر وتركها حتي تغلي جيداً ونقوم بوضع الأرز المصري وتقليبهم على نار هادئة لمدة 1 ساعة. ونقوم بتقليب حتي يصبح متماسك وإحضار وعاء ووضع الأرز بالحليب حتي يبرد نقوم بتشكيل الأرز بالحليب إلي أصابع على شكل السوشي وتخزينه بقطعة من الفواكه الصيفيه ونقوم بإحضار أكواب التقديم ووضع الأرز وتقديمه مع الفستق الحلبي. مكونات أرز بالحليب علي الطريقه التركية: نص كوب أرز مصري.

5 أكواب حليب.

1 كوب سكر.

1 ملعقة صغيرة فانيلا سائلة.

2 ملعقة كبيرة نشا ذرة.

3 بيضات مخفوقة مع 3 ملاعق كبيرة حليب. طريقة التحضير: نقوم بإحضار وعاء ووضع الأرز وسلقه في ماء مغلي لمدة 5 دقائق ونقوم بإحضار وعاء ونقوم بوضع الحليب على نار متوسطة ووضع السكر، والفانيليا لمدة 10 دقائق حتي يغلي. نقوم بذوبان النشا مع كمية من الحليب ونقوم بوضع مزيج الحليب في الوعاء نقوم بوضع الأرز المطبوخ وتركه على نار وتقليبه حتي يغلي ويصبح سميك. نقوم بإحضار أطباق التقديم ووضع الخليط ووضعها في الفرن مع البيض على الوجه ونقوم بإدخالها الفرن على درجة حرارة 180 وتركها لمدة 20 دقيقة حتى يحمر وجه الأرز وتركه حتى يبرد ووضعه فى الثلاجة وتقديمه.

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