نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم لبان الذكر والنشا الرهيب لتفتيح وشد البشرة والمناطق الداكنة في المقال التالي

عمر شويل - جدة كريم لبان الذكر والنشا ، يعتبر من الخلطات الطبيعة التي تعمل على سد وتفتيح البشرة والأماكن الداكنة وتعمل على تقليل إنبات الشعر في الوجه، ويعتبر من الكريمات الطبيعية التي لا تحتوي على مواد كيميائية ضارة تؤثر على البشرة فيما بعد، وتبحث دائماً السيدات والفتيات على كريمات وخلطات طبيعية لشد البشرة وتفتيح البشرة والأماكن الداكنة والحساسة، ويعتبر لبان الدكر من الكولاجين الطبيعي، ويتكون هذا الكريم من مكونات طبيعية ومتوفرة في كل منزل وغير مكلف عند شرائها، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة تحضير كريم لبان الذكر والنشا الرهيب لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد والبثور السوداء والحبوب وتفتيح الاماكن الداكنة والحساسة.

مكونات عمل كريم لبان الذكر والنشا

يتكون كريم لبان الذكر والنشا من بعض المكونات التي تعطي البشرة النضارة والبياض وهي كالآتي:-

ملعقة كبيرة من لبان الذكر.

ربع كوب من ماء الورد.

ملعقة صغيرة من النشا.

5 نقاط من زيت الزيتون.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم لبان الدكر والنشا الرهيب لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد والبثور السوداء في المنزل بكل سهولة وهي كالتالي:-

تحضير إناء ونضع به لبان الذكر ماء الورد ونضعه على النار حتي يغلي جيداً. ثم نضيف بعد ذلك النشا وزيت الزيتون ونقلب جيداً حتى يتغير الخليط ويصبح سميكاً. بعد ذلك قومي برفع الخليط من النار ونتركه حتي يبرد تماماً ثم نطبقه على الوجه لمدة نصف ساعة. بعد انتهاء المدة اغسلي وجهك بالماء الفاتر وجففيه جيداً بمنشفة نظيفة. سوف تلاحظين الفرق من اول استخدام وتكرار الماسك مرتين بالأسبوع حتي الحصول على نتائج فعالة.

نصائح قبل وضع الكريم

هناك بعض النصائح التي يجب اتباعها عند استخدام الكريم وهي كالآتي:-