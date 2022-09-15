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عمر شويل - جدة وصفة طبيعية لتقشير الوجه تجعله صافي كالحليب وخالي من أي شوائب في دقائق، يعتبر تقشير الوجه من أهم خطوات روتين العناية بالبشرة وهذا لأنها يقوم بمنحك وجه صافي بدون أي مشاكل، حيث يساعد علي تنقية البشرة من البقع الداكنة والتصبغات الناتجة عن أشعة الشمس، ولهذا تستخدم كل بشرة المقشر المناسب لها للتخلص من خلايا الجلد الميت، ولكن أغلب المقشرات تحتوي علي مواد كيميائية تؤثر علي البشرة وتتسبب في حساسية وتهيج الجلد، ولذلك يفضل استعمال الوصفات الطبيعية باعتبارها أسرع طريقة لعلاج البشرة من المشاكل.

وصفة طبيعية لتقشير الوجه والتخلص من الجلد الميت في وقت قصير

إن تقشير البشرة خطوة ضرورية للتخلص من الجلد الميت ومنحك بشرة أكثر نضارة وإشراق.

ولذلك يتطلب العناية بالبشرة للحصول علي مظهر جذاب كما أنه يساعد علي تجديد خلايا الوجه.

مما تذهب إلي مراكز التجميل للقيام بتنظيف البشرة من أي شوائب لاستعادة أناقتها وجمالها.

ولكن يمكنك تحضير مقشر منزلي للوجه من مكونات طبيعية آمنة علي الجلد وليس لها أي آثار جانبية.

وصفة السكر وزيت الزيتون لتقشير الوجه

تعتبر هذه الوصفة من أكثر الوصفات التي تتناسب مع جميع أنواع البشرة لإزالة الجلد الميت.

حيث يساعد السكر علي تنظيف الجلد من الزيوت والدهون الزائدة ويقوم زيت الزيتون بترطيب البشرة.

مكونات الوصفة

ملعقة كبيرة من السكر الخشن.

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

بضع قطرات من عصير الليمون أو ماء الورد.

طريقة تحضير وصفة تقشير الوجه وكيفية الاستخدام

قومي بمزج المكونات جيداً ثم توضع علي وجه نظيف في حركات دائرية لمدة 5 دقائق.

يغسل الوجه بماء فاتر ويستخدم المقشر مرتين في الأسبوع.

فوائد تقشير الوجه

يساعد التقشير علي علاج البقع الداكنة وتصبغ الجلد من خلال تجديد خلايا البشرة وإضفاء لمعان للوجه. يقوم تقشير البشرة بتحفيز إنتاج الكولاجين مما يحافظ علي لون وملمس البشرة وتقليل الخطوط. يعمل التقشير علي علاج البشرة الدهنية والتخلص من المسام الواسعة والزيوت الزائدة. يجب الحرص عند تقشير البشرة علي أن لا يزيد عن مرتين فقط للحفاظ علي البشرة من المشاكل.

وصفة القهوة واللبن الرائب لتقشير البشرة

تعد هذه الوصفة من أكثر الوصفات التي تساعد علي تقشير الجلد الميت والتخلص من أي شوائب في البشرة.

حيث تحتوي القهوة علي الكافيين الذي يقوم بتجديد الخلايا كما يقوم الحليب بترطيب البشرة وتفتيحها.

مكونات الوصفة

2 ملعقة كبيرة من القهوة المطحونة.

ملعقة كبيرة من اللبن الرائب.

طريقة تحضير الوصفة وكيفية الاستخدام