نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكوب عصير برتقال أعملي ألذ كيكة بالبرتقال بالمقادير المظبوطة وبطعم هش ولذيذ في المقال التالي

عمر شويل - جدة الذ الحلويات التي يمكننا عملها وتناولها لانها خفيفة ولا تحتوي على كميات كبيرة من السكريات هي الكيك حيث يعتبر الكيك من الماكولات التي يسعى لتناولها الغالبية العظمى من الاطفال لذلك نلاحظ قيام هؤلاء الاطفال على شراء تلك الكيك من المحلات التجارية الخارجية ولكننا ننصح هنا بأهالي هؤلاء الاطفال بان يقومون بمنع أطفالهم من شراء تلك الكيك لان هذه المحلات تعمل على بيع الكيك بإحتوائه على مواد حافظة تحلق ضرر بصحتنا وتسبب لنا العديد من الامراض على صحة أطفالنا وننصح هؤلاء السيدات بعمل تلك الكيك في المنزل بالمكونات الطبيعية الغنية بالكالسيوم مثل البيض والحليب وغيرها من الإضافات الاخرى، حيث تقدم الكيك بالعديد من النكهات والأطعم المختلفة ومنها البعض من يقوم بتقديمه بنكهة الشيكولاتة والبعض الآخر يقومون بتقديمه بنكهة الفانيليا او البرتقال او جوز الهند وغيرها من النكهات الاخرى المضافة. مكونات عمل كيكة البرتقال ثلاث حبات من البيض.

كوب واحد من عصير البرتقال.

كوب واحد من السكر.

نصف كوب من الحليب السائل.

ثلاث ملاعق كبيرة من البيكنج بودر.

ملعقة واحدة كبيرة من الفانيليا.

كوب واحد إلا ربع من الزيت النباتي.

كوبان إثنان إلا ربع من الدقيق. طريقة عمل كيكة البرتقال احضري اولا الخلاط الكهربائي وضعي به ثلاث حبات من البيض وضيفي كوب واحد من السكر ونصف كوب واحد من الحليب السائل وكوب واحد إلا ربع من الزيت النباتي وقومي بخفق تلك المكونات ببعضها جيدا حتى يصبح قوام مدمج.

بعد الحصول على تلك القوام المدمج قومي بصب هذا الخليط في وعاء كبير وضعي به كوبان إثنان إلا ربع من الدقيق وضيفي ثلاث ملاعق كبيرة من البيكنج بودر وملعقة واحدة كبيرة من الفانيليا وقومي بعجن وتقليب تلك المكونات في إتجاه واحد مع إضافة كوب واحد من عصير البرتقال أثناء التقليب تدريجيا.

بعد تقليب هذا الخليط قومي بتحضير صينية وقومي بدهنها بالسمنة وقومي بصب تلك الخليط في الصينية وقومي بإدخالها الفرن على حرارة عالية.

بعد التأكد من نضج تلك الكيك قومي بإخراجها من الفرن وعليكي بتقطيعها وعليكي بتناولها بألذ وأشهى طعم.

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