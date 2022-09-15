طرق العناية بالشعر الجاف والتالف وإعادة الحيوية إليه

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عمر شويل - جدة طرق العناية بالشعر الجاف والتالف متعددة ولكنها تتطلب بعض المجهود حتى تحصلي على نتيجة مرضية، وهناك بعض الوسائل التي من شأنها أن تساعدك على ترطيب الشعر الجاف والتمتع بإطلالة ساحرة وإعادة بناء الشعر التالف بكل سهولة، استخدام بعض وصفات طبيعية للشعر الجاف والتالف غالباً ما يفيد الشعر، ويستجيب الشعر لتلك الوصفات الطبيعية ولكن تختلف مدى استجابة كل شعر للوصفات الطبيعية بحسب طبيعة الشعر نفسه ودرجة التلف، ” ثقفني” يقدم لك مجموعة من أفضل طرق للعناية بالشعر الجاف والمجعد وكيفية إعادة بناء وترميم الشعر بطرق منزلية سهلة.

طرق العناية بالشعر الجاف والتالف

إذا كنت تعاني من الشعر الجاف والتالف فأول الخطوات ستتحدد في وضع استراتيجية لطبيعة التعامل مع الشعر التالف، تلك الاستراتيجية تشمل كل من:

روتين العناية بالشعر التالف والجاف.

منتجات للعناية بالشعر الجاف وإصلاح وترميم الشعر التالف.

وصفات طبيعية لعلاج جفاف وتلف الشعر.

روتين العناية بالشعر الجاف والتالف

يُغسل الشعر مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع مع الاكتفاء باستخدام البلسم أو حمام الكريم وعدم استخدام الشامبو أكثر من مرة واحدة في الأسبوع.

يُستخدم شامبو خالي من السلفات ومن الصوديوم والمواد الكيميائية الضارة.

من الضروري عمل حمام زيت مرة كل أسبوع أو عمل ماسكات وخلطات للشعر الجاف والتالف.

منتجات للعناية بالشعر الجاف

مجموعة زيوت العناية بالشعر الجاف مثل زيت الزيتون وزيت الخروع وزيت الجوجوبا وزيت اللوز وزيت جوز الهند، يمكن عمل خليط من تلك الزيوت وعمل حمام زيت للشعر بها مرة كل أسبوع.

مجموعة غسل الشعر المكونة من شامبو الشعر والبلسم أو حمام الكريم وبديل الزيت أو كريم تصفيف الشعر اليومي ويفضل أن تكون تلك المجموعة من نفس الماركة للحصول على نتائج أفضل للشعر.

مجموعة المكونات المستخدمة في وصفات وخلطات الشعر مثل الحناء والزبادي وعسل النحل وبذر الكتان وجل الصبار.

وصفات للشعر المجعد والتالف

وصفة العسل والزبادي

نخلط ملعقة كبيرة من العسل مع ملعقة كبيرة من الزبادي ثم نضعها على الشعر.

نترك الوصفة على الشعر لمدة ساعة ثم نغسل الشعر.

وصفة زيت الزيتون والحناء

نخلط ملعقتين كبيرتين من الحناء مع فنجان من زيت الزيتون وملعقة صغيرة من الزبادي.

نضع الوصفة على الشعر ثم نتركها لمدة ثلاث ساعات أو حتى تجف الحناء.

نغسل الشعر بعد ذلك جيداًبالشامبو.

علاج الشعر التالف والمتقصف

يعتمد علاج الشعر المقصف على قص الأجزاء التالفة والمتقصفة من الشعر، يتم العناية بالشعر بعد ذلك بالطريقة السابقة باستخدام حمامات الزيوت الطبيعية، ومن أفضل الزيوت في علاج الشعر المتقصف هو زيت جوز الهند وزيت السمسم ويمكن استخدام كل واحد منهم على حدة أو خلطهما معاً، توضع خلطة الزيوت على الرأس لمدة ساعتين على الأقل، ثم يُغسل الشعر.

أفضل زيوت لعلاج الشعر التالف

إليك قائمة من أفضل الزيوت الطبيعية التي يمكنك الاعتماد عليها في إعادة بناء الشعر الضعيف: