نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بديل الليزر.. مكون كنز في مطبخك هيخلصك من شعر الوجه والجسم بدون ألم لن ينبت لكي مجددا هتبقي قشطة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد إزالة الشعر من الأشياء التي تسبب الألم والحساسية لكثير من السيدات وهناك من يعاني من حساسية بسبب استخدام طرق الإزالة الصعبة، ونجد ايضا استخدام الكريمات ذات الرائحة المزعجة لإزالة الشعر واستخدام الشفرات ايضا التي تسبب ظهور نقاط جلد الوزة وظهور الشعر مرة أخرى في اليوم التالي مما جعل الكثير يبحث عن طريقة طبيعية للتخلص من الشعر فتم إيجاد الملح فهو له قدرة هائلة للتخلص من الشعر الزائد وسوف نوضح طريقة استخدامه من خلال هذا المقال.

مكونات وصفة الملح

تتكون تلك الوصفة من مكونات طبيعية موجودة في كل منزل وسوف نوضح المكونات اللازمة لعمل الوصفة من خلال النقاط التالية.

ملعقة ملح.

٢ ملعقة كبيرة نشا.

٢ ملعقة زيت زيتون.

ماء ورد.

طريقة تحضير وصفة الملح

تحضر تلك الوصفة بعدة خطوات سهلة وبسيطة ويمكن للجميع أن يقوم بعملها وسوف نوضح خطوات عمل الوصفة من خلال النقاط التالية.

في البداية نحضر وعاء ونضع به نشا وملح ونقلبهم جيدا.

ثم نقوم بعد بوضع ماء الورد تدريجيا مع التقليب المستمر حتى نحصل على قوام كريمي.

ثم نضع زيت الزيتون ونقلب المكونات جيدا كي تتجانس.

ثم نضع زيت الزيتون ونقلب المكونات جيدا كي تتجانس. ثم بعد ذلك نضع الخليط على منطقة التي نريد إزالة الشعر منها.ثم بعد ذلك نترك المنطقة حتى تجف تماما.

ثم نقوم بفركها جيدا وسوف نلاحظ التخلص من الشعر أثناء الفرك.

ثم نقوم بغسلها جيدا بالماء ثم نعمل على ترطيبها بكريمات أو زيوت موجودة لدينا.

سوف نلاحظ الفرق والتخلص من الشعر من أول استعمال إلى جانب تفتيح البشرة والقضاء على البقع والاسمرار.

تكرر الوصفة مرتين أسبوعيا حتى نصل إلى النتيجة المطلوبة.

فوائد الملح للبشرة

لا يقتصر عنصر الملح على الطعام فقط بل له فوائد كثيرة للبشرة سوف نوضحها لكم من خلال النقاط التالية.