نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أخلطي الخميرة واللبن وضعيهم على بشرتك وجسمك كله هتنصدمي من النتيجة بياض فوري في المقال التالي

عمر شويل - جدة لتبييض الجسم خلال إسبوع واحد فقط قامت العديد من الفتيات من البحث عن الوسائل التي تؤدي إلى تبييض الجسم والوجه معا وفي الغالب ان تلك النتائج هي التي اوضحت ان المستحضرات والمقشرات التجميلية هي التي لها نتائج مبهرة وهي التي تجعل الوجه والجسم باللون الذي ترغبين به، ولكننا يمكننا إستخدام وصفات اخرى بديلة عن تلك المستحضرات ويرجع السبب في ذلك إلى ان تلك المستحضرات لا تعطي النتيجة التي ترغبين بها بشكل صحيح وكامل وكلنها تعمل على معالجة وحل المشكلة التي ترغبين في حلها بشكل مؤقت وسرعان ماتعود تلك المشكلة مرة اخرى، حيث يمكننا إستخدام وصفة الخميرة لان الخميرة من المكونات التي لها القدرة على تنظيف البشرة وتعمل على التخلص من جميع مشكلات البشرة وتجعلها بيضاء كالحليب لذلك يمكننا إستخدامها في الجسم. وصفة الخميرة والحليب لتبييض الوجه والجسم كمية مناسبة من الخميرة تكفي للوجه والجسم.

كمية مناسبة من الحليب السائل يكفي لعجن الخميرة الجافة.

ثلاث ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

ثلاث ملاعق كبيرة من ماء الورد.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند. طريقة عمل الخميرة والحليب لتبييض الوجه والجسم قومي بتحضير طبق وضعي به كمية مناسبة من الخميرة وضيفي كمية مناسبة من الحليب السائل حيث يشترط تناسب كمية هذه المواد مع الوجه والجسم.

بعد إضافة الخميرة والحليب على بعضهما قومي بتقليب تلك المكونات ببعضهما جيدا.

بعد تقليب تلك المكونات قومي بإضافة ثلاث ملاعق كبيرة من ماء الورد وضيفي ثلاث ملاعق كبيرة من عصير الليمون وضيفي ثلاث ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند وعليكي بتقليب تلك المكونات ببعضها جيدا حتى تتجانس تماما.

بعد إعداد وتحضير تلك الوصفة قومي بوضعها على الوجه والجسم وعليكي بفرك تلك المناطق جيدا بهذه الوصفة ثم اتركيها على الوجه والجسم لمدة خمسة واربعون دقيقة.

بعد مرور ذلك الوقت قومي بغسل الجسم والوجه جيدا بالماء الفاتر وكرري أستخدام تلك الوصفة بشكل يومي وسوف تحصلين على وجه وجسم ابيض مثا الحليب ويصبح ناعم مثل الحرير.

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