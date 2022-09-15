نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم بانثينول والكركم الجبار لتبييض الوجه وإزالة الأسمرار والجلد الميت والبقع من أول أستخدام في المقال التالي

عمر شويل - جدة للكركم العديد من الفوائد التي تعمل على حل الكثير من المشكلات المختلفة ومنها حل مشكلات الشعر ومشكلات البشرة والجسم ومشكلات آللام الجسم الداخلية سواء امراض الكلى ومشكلة الجسم السمين، لذلك علينا بإستخدام الكركم لحل جميع هذه المشكلات وتعتبر مشكلات الوجه من المشكلات الكبرى التي تواجه العديد من الفتيات ويرجع السبب في إسمرار الوجه هي التعرض لأشعة الشمس واستخدام الكريمات المختلفة التي لا تصلح وضعها على البشرة لان البشرة من المناطق الحساسة التي لا تتحمل اي كريمات او اي خلطات لذلك علينا بإستخدام الخلطات الطبيعية المضمونة المصدر حيث تعتبر من افضل الخلطات الآمنة التي تعمل على تبييض البشرة بدون ترك اي اضرار على البشرة هو الكركم حيث يمكننا خلط الكركم مع العديد من المكونات الطبيعية الاخرى التي تجعل البشرة بشكل افضل. مكونات عمل كريم البانثينول والكركم لتبييض الوجه ثلاث ملاعق كبيرة من كريم البانثينول.

ملعقة واحدة كبيرة ونصف من الكركم.

ملعقة واحدة كبيرة من ماء الورد.

ملعقة واحدة كبيرة من عصير الليمون. طريقة عمل كريم البانثينول والكركم لتبييض الوجه احضري طبق وضعي به ثلاث ملاعق كبيرة من كريم البانثينول وضيفي ملعقة واحدة كبيرة ونصف من الكركم واخلطى الكركم مع كريم البانثينول جيدا حتى تتجانس تماما.

بعد تجانس تلك المكونين ببعضهما جيدا قومي بإضافة ملعقة واحدة كبيرة من ماء الورد وملعقة واحدة كبيرة من عصير الليمون وعليكي بتقليب تلك المكونات ببعضها جيدا حتى تتجانس تماما وتصبح ذات قوام جيد.

بعد تجهيز تلك الوصفة قومي بغسل بشرتك جيدا بالماء حتى تصبح نظيفة تماما بعد الحصول على البشرة نظيفة قومي بوضع تلك الوصفة على بشرتك واتركيها لمدة ساعة واحدة.

بعد مرور تلك الوقت قومي بغسل البشرة جيدا بالماء الفاتر حتى تصبح نظيفة، بعد الحصول على تلك البشرة النظيفة قومي بتكرار وإستخدام تلك الخلطة مرتان في كل إسبوع او يوميا للحصول على البشرة التي ترغبين بها، لذلك علينا بإستخدام هذا الكريم الجبار السهل التحضير وذات النتائج المرغوبة والنتائج الغير متوقعة والغير محتملة لذلك ننصح بإستخدام هذا الكريم.

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