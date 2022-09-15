نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بياض صاروخي.. كولاجين طبيعي لشد البشرة والجسم دهنة واحدة هتزيل سواد 20 سنة هتبقي زي ملكات الجمال في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد الكولاجين من المكونات الطبيعية المهمة الموجودة في الجسم والتي تساعد على نضارة البشرة وتفتيحها والقضاء على التجاعيد ويساعد على شد البشرة ومع تقدم السن تتناقص كمية الكولاجين من البشرة مما يؤدي إلى بداية لظهور التجاعيد والبقع لذلك بحث الكثير من السيدات عن كريم طبيعي يكون بمثابة كولاجين طبيعي لكي يمد البشرة بنسبة كولاجين مناسبة بدلا من التي فقدتها البشرة وسوف نوضح لكم طريقة عمل كولاجين طبيعي من خلال هذا المقال.

مكونات وصفة الكولاجين

تتكون تلك الوصفة من مكونات طبيعية موجودة في كل منزل وسوف نوضح المكونات اللازمة لتحضير الوصفة من خلال النقاط التالية.

لبان ذكر.

ماء.

نشا.

قهوة.

زيت بذر العنب.

طريقة تحضير وصفة الكولاجين

تحضر تلك الوصفة بعدة خطوات سهلة وبسيطة وسوف نوضح خطوات تحضير الوصفة من خلال النقاط التالية.

في البداية نحضر وعاء ونضع به الماء ولبان الذكر ونرفعه على النار.

نلاحظ عند تمام غليان الوعاء نرفعه من على النار ونتركه حتى يبرد تماما مع تغطيته.

ثم نقوم بعد ذلك بوضع القهوة والنشا في وعاء وخلطهم جيدا حتى تتجانس المكونات.

ثم بعد ذلك نضع عليهم ماء لبان الذكر بشكل تدريجي عليهم.

نعمل على التقليب حتى نحصل على قوام كريمي.

ثم بعد ذلك نضع الزيت مع التقليب المستمر كي تتجانس المكونات.

نغسل الوجه جيدا قبل وضع الخليط ثم نقوم بتنشيفه بعد ذلك.

ثم نضع الكريم على الوجه ونتركه لمدة ٢٠ دقيقة ثم نقوم بغسله جيدا.

سوف نلاحظ بمدى اختفاء خطوط التجاعيد والقضاء على البقع الداكنة والاسمرار الموجود حول الوجه.

وصفة ثانية لعمل كولاجين

تتكون تلك الوصفة من مكونات طبيعية موجودة في كل منزل وسوف نوضح مكوناتها من خلال النقاط التالية.

المكونات:

ليمون.

ماء ورد.

قهوة.

نشا.

طريقة التحضير: