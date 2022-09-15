نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السواد اختفي.. خلطة جبارة لتبيض الجسم والأماكن الحساسة ضعيها قبل الاستحمام يزيل البقع الداكنة هتبقي زي القشطة في المقال التالي
عمر شويل - جدة يعد تبييض الجسم وتفتيحه من الأمور المهمة التي تسعى كل سيدة أو فتاة إليها دائما وذلك حتى لا تشعر بمدى الإحراج الذي تتعرض له بسبب تواجد الأماكن الداكنة في الجسم حيث يكثر الاسمرار في المنطقة الحساسة، الرقبة، الركبة، الأكواع، تحت الإبط، وذلك لأن طبقة الجلد في تلك الأماكن رقيق للغاية وعدم وصول الأكسجين إلى تلك الأماكن بشكل جيد إلى جانب أنها أماكن تعرق دائمة لذلك بحث الكثير من هؤلاء عن حلول لذلك الاسمرار فتم إيجاد كريم طبيعي يمكن تحضيره في المنزل من خلال مسحه واحدة منه نحصل على تفتيح كامل للجسم وتلك الأماكن الداكنة وسوف نوضح لكم من خلال هذا المقال طريقة تحضيره.
مكونات وصفة الكريم لتبيض الجسم
يتكون هذا الكريم من مكونات طبيعية موجودة في كل منزل وسوف نوضح تلك المكونات من خلال النقاط التالية.
- كوب من عصير خيار.
- صابونة دوف.
- نشا.
- زيت عطري.
- جل صبار.
طريقة تحضير الكريم
عندما نقوم بتحضير الكريم نحتاج إلى بعض الخطوات البسيطة السهلة وسوف نوضح خطوات تحضير الوصفة من خلال النقاط التالية.
- في البداية نحضر وعاء ونضع به عصير الخيار.
- ثم نقوم بوضع النشا عليه ونقلب المكونات حتى يذوب النشا تماما.
- ثم بعد ذلك نرفع الخليط على النار ونقلب جيدا.
نقوم بعد ذلك بوضع الصابونة مع التقليب حتى تذوب تماما.
- ثم نرفع الخليط من على النار ونتركه حتى يهدا تماما.
- ثم بعد ذلك نضع الزيت العطري بالرائحة التي تفضلونها مثل اللافندر.
- ثم نقوم بعد ذلك بوضع جيل الصبار.
- نعمل على تقليب المكونات جيدا حتى يمتزج الخليط تماما ونحصل على قوام كريمي.
- نقوم بعد ذلك بتخزينه في علبة نظيفة.
- نستخدم الكريم على الجسم بعد الاستحمام ونقوم بدهن الجسم به.
- سوف نلاحظ مدى تفتيح الجسم ليصبح مثل بياض الثلج والتخلص من الأماكن الداكنة والموجودة في الجسم بمسحة واحدة من هذا الكريم.
- يمكن للفتيات المقبلين على الزواج استخدام ذلك الكريم وسوف يحصلون على نتائج هائلة.
عندما نقوم بعمل ذلك الكريم فهو لا يكلفنا أي تكاليف غالية الثمن.
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