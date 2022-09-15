نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السواد اختفي.. خلطة جبارة لتبيض الجسم والأماكن الحساسة ضعيها قبل الاستحمام يزيل البقع الداكنة هتبقي زي القشطة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد تبييض الجسم وتفتيحه من الأمور المهمة التي تسعى كل سيدة أو فتاة إليها دائما وذلك حتى لا تشعر بمدى الإحراج الذي تتعرض له بسبب تواجد الأماكن الداكنة في الجسم حيث يكثر الاسمرار في المنطقة الحساسة، الرقبة، الركبة، الأكواع، تحت الإبط، وذلك لأن طبقة الجلد في تلك الأماكن رقيق للغاية وعدم وصول الأكسجين إلى تلك الأماكن بشكل جيد إلى جانب أنها أماكن تعرق دائمة لذلك بحث الكثير من هؤلاء عن حلول لذلك الاسمرار فتم إيجاد كريم طبيعي يمكن تحضيره في المنزل من خلال مسحه واحدة منه نحصل على تفتيح كامل للجسم وتلك الأماكن الداكنة وسوف نوضح لكم من خلال هذا المقال طريقة تحضيره.

مكونات وصفة الكريم لتبيض الجسم

يتكون هذا الكريم من مكونات طبيعية موجودة في كل منزل وسوف نوضح تلك المكونات من خلال النقاط التالية.

كوب من عصير خيار.

صابونة دوف.

نشا.

زيت عطري.

جل صبار.

طريقة تحضير الكريم

عندما نقوم بتحضير الكريم نحتاج إلى بعض الخطوات البسيطة السهلة وسوف نوضح خطوات تحضير الوصفة من خلال النقاط التالية.