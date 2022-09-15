نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بياض الثلج.. مقشر منزلي قوي لتبيض الوجه والجسم بمسحة واحدة سواد سنين سيزول هتخليكي زي ملكات الجمال في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتراكم على البشرة الجلد الميت وذلك لعدم استخدام أي مقشرات طبيعية مما جعل الكثير من النساء يعاني من طبقات الاسمرار الموجودة على الوجه وكثرة التجاعيد والبقع والجلد الميت مما جعل هؤلاء يبحثون عن وصفات طبيعية تقضي على الجلد الميت وتخلصنا منه وهذا المكون هو القهوة حيث تعمل القهوة بأنها أقوى مقشر طبيعي بفضل مضادات الأكسدة التي بها وسوف تعمل على تقشير الجلد الميت، وتقوم بتنشيط الدورة الدموية للجلد، وتساعد على تفتيح الجلد والقضاء على التجاعيد وسوف نوضح طريقة عمل الوصفة من خلال هذا المقال.

مكونات وصفة القهوة

تتكون تلك الوصفة من مكونات طبيعية موجودة في كل منزل وسوف نوضح تلك المكونات من خلال النقاط التالية.

قهوة.

سكر.

ليمون.

زيت بذر العنب.

طريقة تحضير وصفة القهوة

تحضر تلك الوصفة بعدة مكونات طبيعية موجودة في كل منزل وسوف نوضح خطوات التحضير من خلال النقاط التالية.

في البداية نحضر وعاء ونضع به القهوة والسكر ونخلطهم جيدا حتى تتجانس المكونات.

ثم نضع عصير الليمون عليهم بشكل تدريجي مع التقليب حتى نحصل على قوام كريمي.

يجب أن نحرص على عدم ذوبان حبيبات السكر.

في النهاية نضع زيت بذر العنب والذي له فاعلية كبيرة في القضاء على التجاعيد.

في النهاية نضع زيت بذر العنب والذي له فاعلية كبيرة في القضاء على التجاعيد. ثم بعد ذلك نعمل على تقليب المكونات جيدا حتى تتجانس.

ثم بعد ذلك نغسل الوجه جيدا قبل وضع المقشر للتأكد من التخلص من جميع الأوساخ والأتربة.

ثم بعد ذلك نعمل على تنشيفه جيدا بواسطة فوطة.

ثم بعد ذلك نعمل على تنشيفه جيدا بواسطة فوطة. ثم نقوم بوضع المقشر على الوجه ونقوم بتدليك الوجه به جيدا لمدة ٥ دقائق.

ثم نتركه لمدة ١٠ دقائق على الوجه لكي تستفاد البشرة من مكوناته المذهلة.

ثم بعد ذلك نغسله بواسطة الماء وسوف نلاحظ مدى القضاء على التجاعيد وتفتيح البشرة من اول استعمال للمقشر.

يكرر عمل المقشر مرة أسبوعيا وذلك حتى نحصل على نتيجة هائلة وتفتيح بشكل دائم.

فوائد القهوة للبشرة