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عمر شويل - جدة تعد الشاورما التركي بالدجاج بالمقادير وطريقة التحضير من أسهل وألذ وصفات المطبخ التركي والذي يتميز بأشهي الوجبات طعماً وشكلاً ،ويفضل العديد من الأطفال الشاورما التركي بالدجاج وخاصة عند تقديمها في المطاعم الكبيرة ،لذلك يحرص الآباء والأمهات علي تقديمها لأبنائهم بطريقة صحية وآمنة عن طريق إعدادها في البيت وفيما يلي سوف نعرض مقادير عمل الشاورما التركي بالدجاج وطريفة التحضير.

الشاورما التركي بالدجاج بالمقادير وطريقة التحضير

أولاً نبدأ في تجهيز المقادير وهي كالآتي:

كيلو أفخاذ دجاج مسحب من العظم.

ملعقة كبيرة طحينه.

كوب زبادي أو لبن رائب.

4 فصوص ثوم مهروس.

ملعقة كبيرة كمون.

ملعقة كبيرة فلفل أسود.

ملعقة كبيرة كزبرة مطحونة.

ملعقة كبيرة بابريكا.

ملعقة صغيرة قرفة.

ملعقة صغيرة هيل مطحون.

ملعقة صغيرة فلفل أحمر حار.

ملعقة متوسطة ملح.

عدد 2 ليمون.

عدد 3 بصل حجم متوسط.

عدد 3 طماطم.

ربع كوب زيت زيتون.

2 فلفل أخضر مقطع شرائح.

طريقة عمل الشاورما

بعد تجهيز مقادير الشاورما التركي بالدجاج ،نبدأ الآن في طريقة العمل وهي كالآتي:

نحضر طبق كبير أو بوله ونضع الزبادي أو اللبن الرائب والطحينة وزيت الزيتون والثوم ونخلطهم جيداً حتي يمتزج الخليط.

نحضر طبق آخر صغير ونضع به الفلفل الأسود والكمون والكزبرة المطحونة والقرفة المطحونة والبابريكا والهيل المطحون والملح والفلفل الأحمر الحار ونقلبهم جيداً.

نخلط جميع المكونات السابقة مع بعضها البعض ثم نسكب عليها قطع الدجاج بعد تقطيعها إلي قطع متوسطة ،ثم نقلب جيداً ونترك الدجاج داخل الخليط ليلة كاملة بالثلاجة.

في اليوم التالي نحضر الخليط من الثلاجة ونحضر أسياخ خشبية ونضع بها قطعة بصل شرائح ثم قطعه فلفل شرائح وبعدها قطعة من الدجاج المتبل ثم شريحة طماطم وشريحة ليمون وهكذا حتي ننتهي من الكمية الموجودة لدينا .

ثم نضع الأسياخ علي صينية وندخلها فرن ساخن حتي يتم نضجها.

بعد التأكد من تمام النضج يمكننا وضع الشاورما داخل الخبز وتقديمها.

كما ننصح الأشخاص الذين يتبعون نظام غذائي معين أو نظام للتخسيس مثل تخسيس الجسم كله بأقل وقت ومجهود ألا يفرطوا في تناول الوجبات الدسمة والتي تحتوي علي نسبة عالية من الدهون ،كما عليهم اتباع إرشادات وزارة الصحة السعودية ( التوعية الصحية ) للحفاظ علي أمننا وسلامتنا.