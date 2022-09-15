نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انسفي كرشك.. شوربة الكرنب للتخسيس أقوي شوربه حارقة لدهون الكرش والافخاد والجناب في 7 ليالي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر وصفة شوربة الكرنب للتخسيس هي من الوصفات العظيمة والرائعة بالنسبة إلى الأشخاص التي تعاني من مشكلة الوزن الزائد والتي لا ترغب في اتباع حمية غذائية، حيث أن شوربة الكرنب تحتوي على قيمة غذائية كبيرة وعظيمة قد تغنيك عن وجبة غذائية كاملة ومتكاملة الأركان والنواحي، وسنوضح لكم طريقة عملها عبر سطور مقال اليوم حيث أن مشكلة الوزن الزائد هي مشكلة كبيرة جدًا ويجب على كل شخص يعاني منها أن يقوم بحلها فورًا.

طريقة عمل شوربة الكرنب للتخسيس

المكونات المطلوبة:-

حبتان كبيرتان من البصل.

أربع حبات كبيرة من الطماطم.

رشة ملح صغية.

كرنبة صغيرة.

مكعب مرقة دجاج.

ملعقة ونصف صغيرة من بهارات الطعام.

كوب صغير من البقدونس.

سبع أكواب من الماء الفاتر.

ملعقتان صغيرتان من معجون الطماطم.

خطوات عمل شوربة الكرنب:-

قومي بتقطيع البصل وتقشيره مع الكرنبة والطماطم وقطعيهم إلى قطع صغيرة متساوية ثم قومي بوضعهم داخل قدر معدني يحتوي على كمية وفيرة من الماء.

بعد ذلك قومي بوضع مكعب مرقة الدجاج في الشوربة وقلبيها جيدًا حيث أنها تعطي طعم ونكهة مميزة واتركي القدر على النار حتى يصل إلى درجة الغليان.

بعد ذلك قومي برفعه من على النار وضعيه في طبق التقديم وابدئي في تناوله بعد أن يبرد ويمكنك وضع بعض الخضروات معه مثل الجزر أو الفلفل وغيرهما.

أهم فوائد شوربة الكرنب للوزن الزائد

هناك الكثير من الفوائد من تناول شوربة الكرنب من أجل تخسيس الوزن الزائد وتتمثل الفوائد في كل مما يلي:-

تحتوي شوربة الكرنب على نسبة قليلة من السعرات الحرارية وقدرتها على حرق الدهون كبيرة جدًا.

كما أنها تعمل على تذويب الدهون بإضافتها على الكرنب وخاصة الجزر والبصل فهما لهما فوائد عظيمة.

يمكنك تناول هذه الوصفة مع ممارسة بعض التمارين الرياضية لمدة خمس وأربعين دقيقة يوميًا وستجدي نتائج مذهلة.

تضبط هذه الوصفة نسبة الكوليسترول في الدم وتخلص الجسم من أي كوليسترول ضار وبالتالي تقل نسبة الدهون في الجسم.

تعزز عملية التمثيل الغذائي و تجعل عملية الهضم تتم بشكل سليم.