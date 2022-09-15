نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل صينية الرقاق باللحمة في الفرن على أصوله بطعم ومذاق لذيذ في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل صينية الرقاق باللحمة، يعد الرقاق من الأكلات المميزة في الأعياد، حيث أنه يتميز بطعمه اللذيذ ومذاقه الخاص الذي لا يقاوم، كما أنه من الوصفات السهلة والسريعة التي لا تستغرق وقت طويل في الإعداد، حيث أن حشوة اللحمة المفرومة بداخله تكسبة الطعم والمذاق الفريد، وسوف نعرض لكى عزيزتي وصفة الرقاق بطريقة تسهل عليكى إعداده.

إعداد وصفة صينية الرقاق باللحمة

المكونات

12 لفه رقاق طري.

نصف كيلو لحم مفروم.

بصلة كبيرة مبشورة.

طماطم مبشورة.

معلقة صلصة كبيرة.

مرقة دجاج.

توابل لحم.

فلفل أسود.

فلفل أخضر مقطع.

ملح.

لبن.

شوربة لحم أو فراخ.

سمن.

طريقة تحضير تعصيج اللحمة المفرومة

نحضر إناء ونضع بداخله البصل المفروم والسمن ونقلب حتى يذبل البصل.

نضيف الفلفل الأخضر والطماطم المبشور ونقلب جيداً جميع المكونات.

نضع اللحم المفروم على المكونات ونضيف الفلفل الأسود والملح والتوابل والبهارات ومرقة الدجاج ومعلقة الصلصة.

نستمر في التقليب حتى تمام النضج، ثم نرفع الإناء من على النار.

تحضير صينية الرقاق باللحم المفروم

نحضر صينية متوسطة مدهونة بالسمن، ثم نضع ورقة واحدة من الرقاق ونمسح بالسمن، ونكمل بهذه الطريقة حتى نكمل نصف الكمية الموجودة من الرقاق.

نضع اللحم المفروم المعصج في المنتصف ونكمل باقي الأوراق بهذه الطريقة.

نضع الشوربه من فوقها وتدخل الفرن على درجة حرارة متوسطة حتى يحمر الوجه ويقدم ساخنا.

سوف تحصلين على رقاق ذات طعم ومذاق حلو ولذيذ، حيث أن هذه الوصفة من الوصفات السهلة التي تقدم على الغداء أو العشاء كوجبة مميزة ومختلفة، ويعتبر الرقاق من النواشف التي لها طعم مختلف، فهو يمكن أن يستخدم طري أو ناشف حسب رغبة كل فرد في تناوله، ويغنيك عزيزتي عن التفكير في عمل وجبات سريعه على الغداء، فهو حل مثالي لوجبة شهية وسريعة، ويمكن إضافة اللحم المفروم أو الجبن المبشور فهما يكسبان الرقاق الطعم المميز والرائحة الخاصة به، ويمكن إضافة أي نوع شوربة مفضل لديك أو يمكن في عدم وجود شوربة لحم أو فراخ نستبدلها بمرقة دجاج فورية تعطى نفس النتيجة، وتعد طريقة عمل الرقاق من أسهل الوصفات التي تعد، لذلك ننصحك باتباع هذه الخطوات.