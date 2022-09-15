نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة القرنفل وزيت الزيتون الرهيبة لتنعيم وفرد الشعر الخشن والمموج وتحويله لحرير في المقال التالي

عمر شويل - جدة خلطة القرنفل وزيت الزيتون لتنعيم وتكثيف الشعر، شعر المرأة أهم مايبرز جمالها، حيث أن جميعنا نحلم بشعر ناعم وطويل وقوي ملمسه كالحرير، وتوجد عدة طرق ووصفات طبيعية تعمل على تنعيم الشعر الخشن وتقويته وفرده بشكل طبيعي، ويعد زيت الزيتون من أكثر الزيوت التي تستخدم في تنعيم الشعر وتقويته، لذلك سوف نقدم لكى عزيزتي وصفة لتنعيم الشعر بالقرنفل وزيت الزيتون للحصول على شعر ناعم وكثيف.

طريقة إعداد وصفة لتنعيم الشعر بزيت الزيتون

المكونات

ربع كوب زيت زيتون.

ربع كوب زيت جوز الهند.

ربع كوب زيت خروع.

تحضير وصفة زيت الزيتون لتنعيم الشعر

نخلط جميع الزيوت مع بعضها حتى تتجانس جميع الزيوت.

نضع الزيوت على شعر جاف على كامل خصلات الشعر، ثم يلف الشعر بالبونيه المخصص للشعر ونتركه لمدة

ساعتين حتى تتغلغل جميع الزيوت داخل الشعر.

نغسل الشعر بالماء والشامبو جيداً.

يدهن الشعر بزيت الزيتون.

هذه الوصفة سوف تعمل على حمام زيت متكامل للعناية بصحة الشعر، فهي تحتوى على زيت الزيتون الذي يعالج خشونة الشعر ويعمل على تنعيمه، كما أنها تحتوى على زيت جوز الهند الخام الذي يعالج هيشان الشعر وعلاج التقصف، وزيت الخروع الممتاز في تكثيف الشعر ومنع تساقطه ويعطى الشعر اللمعان والكثافة والنعومة الطبيعية.

تحضير وصفة لتكثيف الشعر وتنعيمه بالقرنفل

المكونات

ربع كوب أعواد القرنفل.

معلقتين كبار زيت زيتون.

معلقة كبيرة من اللوز الحلو.

إعداد وصفة لتنعيم الشعر وتكثيفه بالقرنفل

نحضر الكبة الكهربائية ونضع أعواد القرنفل بداخلها ونقوم بخلطه حتى يصبح باودر.

نقوم بخلط معلقتين كبار من باودر القرنفل مع زيت الزيتون واللوز الحلو.

نضع الخليط على فراغات الشعر ونتركها لمدة ساعة.

يغسل الشعر بالماء فقط.

سوف تعمل هذه الوصفة على تنعيم وتكثيف الشعر والحصول على شعر ناعم وقوى، حيث أن القرنفل من النباتات الطبيعية التي تعمل على تنعيم الشعر تقوية خصلات الشعر.

إعداد وصفة أخرى بزيت الزيتون والقرنفل لتنعيم وتكثيف الشعر