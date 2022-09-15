نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة تبييض وتفتيح المناطق الداكنة والحساسة في الجسم كله والتخلص من الأسمرار للأبد في المقال التالي

عمر شويل - جدة خلطة تبيض الجسم والأماكن الحساسة، تعد الأماكن الداكنة في الجسم من المناطق المزعجة التي تؤرق جميع النساء ويحرصون دائما على وجود طرق عديدة لحل هذه المشكلة، كما أن الوصفات الطبيعية تعمل على تفتيح الأماكن الحساسة وتفتيح الجسم والعمل على إزالة البقع الداكنة من عليها، وسوف نقدم في هذا المقال عن طريقة عمل خلطة لتبييض الجسم وتفتيح الأماكن الحساسة بطريقة تسهل عليكى تحضيرها.

إعداد وصفة طبيعية لتفتيح الاماكن الداكنه والحساسة بالجسم

المكونات

معلقة كبيرة من الحناء البيضاء.

ربع كوب من الجلسرين الشفاف.

ملعقة كبيرة من زيت جونسون.

عصير ليمونه.

تحضير وصفة لتبييض الأماكن الحساسة بالجسم.

نخلط كل من الحناء البيضاء والجليسرين والليمون وزيت جونسون جيداً حتى تتجانس جميع المكونات.

نغسل المكان المراد تفتيحه ونضع هذه الخلطة بعد تجفيفه ونتركه لمدة ربع ساعة، ثم يغسل المكان بالماء الفاتر فقط.

هذه الوصفة سوف تعمل على تفتيح الأماكن الداكنة والحساسة بالجسم والعمل على تنعيم هذه المناطق لوجود زيت جونسون والجلسرين الذي يعمل على ترطيب المكان وتنعيمه.

وصفة لتنعيم وتفتيح الأماكن الداكنة بالجسم

المكونات

معلقة كبيرة من بودرة الأطفال.

ماء دافىء للعجن.

إعداد خلطة لتفتيح الأماكن الداكنة بالجسم

نخلط ملعقة كبيرة من بودرة الأطفال مع كمية متساوية من الماء الدافئ للحصول على عجينة متماسكة ولينة.

نفرد العجينة على الأماكن الداكنة بالجسم ونتركها حتى تجف.

نفرك الخليط بواسطة اليدين، ثم يشطف بالماء.

هذه الوصفة من أسهل الوصفات للحصول على بشرة نظيفة وفاتحة من أول استخدام، حيث أن بودرة الأطفال من المساحيق التي تعمل على تفتيح البشرة والعمل على إزالة البقع الداكنة من عليها.

إعداد وصفة لتفتيح الاماكن الداكنه بالليمون

الليمون من المكونات الطبيعية التي تعمل تفتيح وتوحيد لون البشرة لاحتوائه على فيتامين سي الذى يعزز من إشراق وتفتيح البشرة.

وصفة لتفتيح الأماكن الداكنة بالجسم

نخلط عصير ليمونه مع معلقة كبيرة من السكر ونقوم بوضعها في الأماكن المراد تفتيحها، ثم نترك الليمون لمدة عشر دقائق ونقوم بفرك هذه المناطق، ثم نغسل بالماء الفاتر.

هذه الوصفة تعتبر مقشر لإزالة طبقات الجلد السمراء وتبديلها بطبقات جديدة تحسن من ملمس البشرة وعلاج التصبغات الموجودة بها.