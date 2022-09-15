اعملى بيتزا الطاسة سهله وسريعه هشه وطريه احلى من الجاهزة في 10 دقائق بس

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عمر شويل - جدة اعملى بيتزا الطاسة سهله وسريعه هشه وطريه احلى من الجاهزة تعتبر طريقة تحضير بيتزا الطاسة هي الأكثر طلبًا من قبّل ربات البيوت والأمهات بشكل عام، فالبيتزا هي أكلتنا المفضلة وأفضل اختراع اخترعته البشرية على الإطلاق والذي يناسبنا في كل الأوقات والأماكن ولا نمّل أبدًا من تناولها، ولكن هناك بعض الأمهات التي تخشى على أطفالها من تناول الأكلات الجاهزة وخاصة بعد انتشار الفيروسات بشكل كبير في الفترة الأخيرة وتبحث عن طريقة عمل كل ما يحبه أطفالها في المنزل بمكونات مضمونة ومنها البيتزا. طريقة تحضير بيتزا الطاسة بدون فرن مقادير عمل البيتزا:- عجينة بيتزا جاهزة أو مُحضّرة.

كوب صغير من صلصة الخردل.

نصف كوب صغير من المايونيز.

ملعقتان كبيرتان من الزبدة.

بصل مقطع إلى شرائح.

صوصج باللحم أو الدجاج.

جبن شيدر وموتزاريلا ورومي مبشور. خطوات عمل بيتزا الطاسة في عشر دقائق:- أحضري طاسة البوتاجاز التي ستقومين بعمل البيتزا بداخلها ومن الأفضل أن تكون طاسة تيفال أو أي نوع من أنواع الطاسات الغير لاصقة.

بعد ذلك قومي بدهنها بالزيت أو الدقيق وقومي بوضع العجينة بداخلها وافرديها بشكل دائري بحيث يصبح سمكها مناسب للسمك التي تحبينه في البيتزا.

ثم قومي بدهنها بصلصة الخردل والمايونيز وضعي عليها البصل المقلي والمحمص مع الصوصج سواء كان فراخ أو لحمة.

رصي المكونات الأخرى على العجينة بشكل جيد ويمكنك إضافة قطع من الطماطم عليها وفلفل أخضر أو أحمر.

غطي الطاسة بالغطاء الخاص بها لمدة عشر دقائق وستجدي أن البيتزا نضجت تمامًا واحمّر وجهها ويمكنك تناولها وتقديمها بعد أن تبرد. طريقة عمل عجينة بيتزا العشر دقائق المقادير:- ملعقة كبيرة من السكر الأبيض.

كيس خميرة فورية.

ست أكواب من الدقيق المنخول.

كوبان كبيران من الماء الدافئ.

حليب بودرة.

نصف كوب كبير من زيت الزيتون. خطوات عمل عجينة بيتزا العشر دقائق:- أضيفي الدقيق المنخول مع الماء والخميرة والحليب والسكر وقلبيهم جيدًا أو يمكنك خفقهم داخل الخلاط الكهربائي.

اتركي العجينة حتى تختمر قليلًا لمدة عشر دقائق تقريبًا ثم قومي بإضافة زيت الزيتون والدقيق واعجنيهم جيدًا.

وبذلك تكون العجينة جاهزة قومي بتقسيمها إلى أقسام متساوية وابدئي في عمل البيتزا بالطريقة التي ذكرناها أعلاهز

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