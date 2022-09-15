نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تخليل الزيتون الاخضر العزيزي والتفاحي زي المصانع بالظبط لاطول فترة بدون ما يتغير لونه او طعمه في المقال التالي

عمر شويل - جدة إليكم طريقة عمل الزيتون الأخضر المخلل بدون مرارة وطعمه لذيذ، لا تكتمل السفرة إلا مع طبق المخلل بأنواعه المختلفة، ويعتبر الزيتون هو ألذ أنواع المخللات ونقوم بشرائه بكميات كبيرة من الخارج، ولكن كل شيء أصبح غالي الثمن ويمكنك معرفة الوصفة كاملة بكل الخطوات والأدوات والمكونات التي تحتاجينها حتى تحصلي على الأكلة أو الوصفة بنفس الطعم الجاهز كما أنك ستوفرين على نفسك المال ويمكنك تحضير كميات كبيرة منها وتخزينها لتناولها وقت الحاجة. طريقة عمل الزيتون الأخضر المخلل في المنزل المكونات المطلوبة:- كيلو جرام من الزيتون الأخضر أو بحسب رغبتك.

كوب صغير من الملح الأبيض.

قشور ليمون.

جزر مبشور.

كرفس وفلفل وعصير ليمون.

زيت نباتي. خطوات عمل زيتون أخضر مخلل في المنزل:- ضعي الزيتون لمدة ثلاثة أيام داخل الماء منقوعًا وقومي بتغيير الماء عليه مرتين خلال اليوم الواحد.

بعد ذلك قومي بعمل فتحات جانبية في كل حبة زيتون حتى تتم تسويته بسهولة وينضج في وقت أقل من الزيتون الكاملة الغير مثقوبة.

ثم قومي بإحضار برطمان كبير وعميق ونظيف وعي بداخله الجزر المبشر وبعدها ضعي كمية من الزيتون الأخضر وعليها طبقة من الفلفل الأحمر الشطة.

وبعد ذلك قومي بتقشير الليمونة وضعي القشور ثم قومي بعص الليمنة وضعي الكرفس وقومي بعمل هذه الخطوات حتى يمتلئ البرطمان حتى آخر.

ضعي الماء المغلي في طبق عميق وضعي الملح بداخله حتى يذوب ثم قومي بملء محلول الملح داخل البرطمان حتى آخره.

غطي وجه الزيتون بزيت الزيتون ثم قومي بإغلاقه بغطاء محكم الغلق لا يسمح بتخلل أي هواء داخله ثم قومي بترك الزيتون يتخلل لمدة حوالي شهرين ولا يجب فتحه نهائيًا قبل هذه المدة. أبرز النصائح لتخليل الزيتون في عملية النقع احرصي على أن يكون المخلل بدون أي مرارة حتى لا تؤثر في طعمه وخاصة عند نقعه في الماء واتركيه منقوع لمدة يومين كاملين.

احرصي عند إضافة الفلفل الأحمر ألا يزيد عدد القرون عن خمسة قرون حتى تحافظي على طعمه سواء كان الفلفل حار أو بارد.

غطي البرطمان قبل غلقه بقشور الليمون المعصور وأكمليه بالماء الدافئ وزيت نباتي وليكن زيت الزيتون.

قلبي الطبقة الأولى جيدًا قبل وضع الطبقات الأخرى عليها حتى تسهل عملية تسويتها ولا تفسد في قاعد البرطمان.

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