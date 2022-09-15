4 أقراص من الصيدلية معجزة لتطويل شعرك بسرعه الصاروخ في وقت قصير وصفه هندية خطيرة

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عمر شويل - جدة تعرفي على طرية عمل وصفة الأسبرين لتطويل الشعر وتكثيفه في يومين فقط، فالأسبرين من المكونات التي لديها قدرة كبيرة على مد الشعر بالعناصر المغذية التي تقوي بصيلة الشعر، فالشعر يحتاج إلى الغذاء الجيد كما يحتاج إليه الجسم والصحة ويُرهق وقد يموت بدون عناية أو تغذية جيدة، والأسبرين هو مكون يحتوي على الكثير من المواد المفيدة التي تعالج الكثير من مشاكل الشعر المختلفة وسنوضح طريقة عمل الوصفة عبر سطور المقال التالية.

طريقة عمل وصفة الأسبرين لتطويل الشعر

المكونات المطلوبة:-

4 أقراص من الأسبرين.

كمية من الشامبو المناسب لنوع شعرك.

عصير ليمون.

خطوات عمل وصفة الأسبرين والشامبو للشعر:-

أول خطوة قومي بطحن الأسبرين بواسطة المطحنة المنزلية وأضيفي إليها عصير الليمون وضعيهم داخل الشامبو الخاص بك ورجي الخليط جيدًا.

بعد ذلك قومي بترطيب شعرك جيدًا بالماء الدافئ ثم قومي بوضع شامبو الأسبرين على شعرك ودلكي فروة الرأس جيدًا حتى أطراف الرأس.

اتركي الخليط على شعرك لمدة حوالي عشر دقائق ثم قومي بشطفه بماء دافئ أو فاتر ثم قومي بتجفيف شعرك ثم رطبيه بكريم أو زيت مرطب.

يمكنك استخدام الخليط على شعرك مرتين خلال الأسبوع الواحد واستمري عليه لمدة حوالي شهر أو شهرين وستجدي نتائج ممتازة.

محاذير استخدام الأسبرين على الشعر

هناك بعض المحاذير من استخدام الأسبرين على الشعر ومن بين هذه المحاذير التي يجب علينا إعلامكم بها هي ما يلي:-