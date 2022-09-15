نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كرات البطاطس المقرمشة محشية بالجبن من الوصفات الشهية جربوها في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد كرات البطاطس ، من ألذ الوجبات الخفيفة والمحبوبة جداً لدي الأطفال، وهو طبق إيطالي في الأصل ولكنه واسع الانتشار ومعروف بدول كثيرة حول العالم، وهو من أحد أهم الوجبات الغذائية علي مستوي العالم وهي غذاء رئيسي للكثير من الشعوب، وهو مصدر مهم للكربوهيدرات والطاقة اللازمة للجسم وكذلك لفيتامين ب وحمض الفوليك، لذلك سوف نقدم إليكم من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، طريقة عمل كرات البطاطس في المنزل بخطوات بسيطة.

مكونات عمل كرات البطاطس

تحتوي هذه الوصفة اللذيذة علي مقادير بسيطة غير مكلفة وهي كالتالي:-

3 حبات من البطاطس متوسطة الحجم.

2 معلقة كبيرة من نشا الذرة.

نصف معلقة صغيرة من الثوم البودر.

2 معلقة كبيرة من الدقيق.

نصف معلقة صغيرة من البصل البودر.

معلقة صغيرة من الكزبرة الجافة.

ربع معلقة صغيرة فلفل أسود.

ملح حسب لرغبة

للتغليف:-

100 جرام من الجبنة الموزاريلا للحشوة.

3 أكواب من كورنفليكس مطحون ناعم.

بيضة مخفوقة مع ربع معلقة خل أبيض.

طريقة التحضير

هيا بنا نتعرف علي خطوات تحضير كرات البطاطس المقرمشة في المنزل بكل سهولة وهي كالاتي:-

نقوم بسلق حبات البطاطس كاملة من دون تقشيرها، بعد أن تستوي من الداخل نقشرها ونهرسها بالشوكة حتي تصبح ناعمة للغاية. بعدها نضيف عليها الدقيق والنشا والتوابل والملح، ونخلط حتي نصل لقوم يسهل علينا تشكيلها بدون أن تتقطع معنا. ثم نضع القليل من الدقيق إذا احتجنا فقط معلقة بالتدريج، ونترك مزيج البطاطس يبرد قليلاً حتي يسهل علينا تشكيله. بعد ذلك قبل التشكيل نمسح اليد بالزيت بشكل خفيف، ونبدأ بتكوير الكرات ووضع الجبنة بداخلها حتي ننتهي من كل الكمية. ثم نضعها في صينية ثم ندخلها إلي الفريزر 10 دقائق أو 15 دقيقة، حتي تتماسك الكرات أكثر كي نغلفها بسهولة نضع كرة البطاطس في البيض. ثم بمزيج كورنفليكس ونضعها في صينية الفرن، نستمر بنفس الطريقة حتي ننتهي من مزيج البطاطس. بعد ذلك يجب وضع كل الكرات في الفريزر ساعة كاملة، قبل القلي حتي تجمد الجبنة والكرات وتتماسك التغليفة. ويسهل قليها في الزيت ونحمي الزيت ونقلي الكرات علي دفعتين، حتي تصبح ذهبية اللون ثم نضعها علي ورق امتصاص الزيت الزائد. بعد ذلك تقدم ساخنة بألف صحة وعافية مع أي صلصلة مفضلة لديكم.

فوائد البطاطس للجسم

سوف نتعرف علي بعض فوائده الرائع للجسم وهي كالاتي:-