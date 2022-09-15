نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل التيراميسو الحلوى الأوروبية الأكثر شهرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة التيراميسو حلوى أوروبية قديمة جدًا ومشهورة في كل الدول الأوروبية بل وحتى العربية حيث دخلت المطبخ العربي والمطاعم العربية وتم الابتكار فيها كذلك من أجل استخدام مكونات تتناسب مع معتقداتنا وتقاليدنا. وفي الحقيقة مكونات تلك الوصفة قليلة جدًا وتحضيرها بسيط ولا تحتاج إلى فرن. مقادير وصفة التيراميسو الأوروبية 5 صفار بيض.

3/4 كوب سكر أبيض.

400 جرام من الجبنة الكريمي الغير مملحة.

نصف كوب من الحليب السائل.

ملعقة من الفانيليا السائلة.

حوالي 400 جرام من كريمة الخفق أو كريمة الحلويات على أن تكون باردة.

كوب من مشروب القهوة الاسبريسو أو النسكافيه لنقع البسكويت.

ملعقة كبيرة خل.

بسكويت التيراميسو المعروف. (متوفر في الأسواق والسوبر ماركت).

كاكاو للتزيين. خطوات تحضير حلى التيراميسو بالتفصيل في إناء زجاجي غائر (بولة) ضع صفار البيض ومعه السكر وقلبهم بالمضرب الشبك اليدوي.

اغلي ماء في إناء على النار فتحته مناسبة لوضع القالب الزجاجي لعمل حمام مائي لخليط صفار البيض والسكر.

قلب الخليط على الحمام المائي حتى تظهر به فقاعات ويبدأ بخار الماء يتصاعد منه. عندها قم برفعه من على النار واتركه جانبًا حتى نعد باقي المكونات.

ضع الجبن الكريمي في إناء كبير عميق وعليها الفانيليا والحليب السائل وقلبهم جيدًا حتى تحصل على قوام كريمي ناعم.

بعد ذلك قم بإضافة خليط صفار البيض والسكر مع التقليب واتركه جانبًا.

اخفق الكريمة الباردة بالمضرب الكهربائي لفترة كافية حتى يصبح قوامها متماسك وعند رفع المضرب لا يقع أي شئ من الكريمة العالقة به.

ثم اخلط الكريمة مع الخليط المعد سابقًا في إناء واحد.

ضع القهوة في إناء مناسب ومعها ملعقة الخل وضع فيها حبات البسكويت واحدة واحدة فقط لتتبلل وارفعها فورًا.

جهز بايركس التقديم ضع بداخله ملعقة من خليط كريمة التيراميسو ثم وزع البسكويت المغموس في القهوة بداخله.

وفوق طبقة البسكويت ضع طبقة من الكريمة. ثم طبقة أخرى من البسكويت وآخر طبقة تكون من الكريمة.

ضع البايركس في الثلاجة على الأقل 6 ساعات.

اخرجها من الثلاجة قبل التقديم ورش على الوجه كمية من الكاكاو وقطعها بالشكل المفضل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل التيراميسو الحلوى الأوروبية الأكثر شهرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.