طريقة عمل اللانشون البيتى بدون لحم أو فراخ بطعم احلى من الجاهز بخطوات سهلة وبسيطة

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عمر شويل - جدة طريقة عمل اللانشون البيتى بدون لحمة او فراخ، مع اقتراب دخول المدارس و بدأ عام دراسي جديد بدء جميع الأمهات بشراء المستلزمات والأطعمة المفيدة التي تضاف إلي اللانش بوكس للاولاد عند ذهابهم إلى المدارس، ومن أكثر الأشياء التي يحبها الأطفال والأولاد جدا ويحبون إضافة في السندوتشات والمعجنات هو اللانشون بجميع أنواعه، ومن هنا تقوم الأمهات بشرائه جاهز من الخارج ولكن هذا أصبح مكلف الثمن جداً على الكثير من الأسر، ولذلك سنتعرف معكم من خلال هذا المقال طريقة عمل اللانشون البيتى من المنزل بمكونات اقتصادية بدون إضافة لحوم او فراخ بقوامه المظبوط وطعمه المميز جدا مثل الجاهز وأحلى بكثير.
مكونات اللانشون البيتي
سنقدم لكم المكونات التي نحتاجها في عمل اللانشون البيتى من المنزل، المكونات هي:
- 5 بيضات .
- 4 قطع جبنة مثلثات .
- 5 معالق دقيق.
- ¼ كوب زيت .
- 5 فصوص ثوم مفروم .
- ½ معلقة حبهان مطحون.
- ¼ معلقة كمون مطحون .
- قليل من الملح.
- ¼ معلقة فلفل اسود .
- نصف معلقة بهارات لحمة.
- 2 مكعب مرق دجاج .
- بابريكا او لون احمر (يباع لدي العطار).
طريقة عمل اللانشون البيتى
- في البداية نأتي بالخلاط الكهربائي ونقوم بوضع حبات البيض و الجبنة المثلثات.
- نضربهم مع بعضهم جيدًا حتى يمتزجا ويختلط مع بعضهم.
- بعد ذلك نضيف الزيت و الحبهان المطحون و البابريكا و الكمون والفلفل الأسود والملح.
- نقوم بضرب هذه المكونات مع بعضهم ثم نضيف بهارات اللحمة و مكعب مرقة الدجاج وفصوص الثوم، ونستمر في ضرب المكونات.
- بشكل تدريجي نضيف الدقيق مع الضرب المستمر لكى لا يحدث تكتلات في خليط اللانشون حتى تحصلي على خليط.
- بعد ذلك نقوم بوضع الخليط في كيس بلاستيك ولفي رول ويلف بعدها في ورق فويل حتى يأخذ الشكل الاسطواني.
- ثم نقوم بملئ نصف الإناء بالماء على نار متوسطة حتى تغلي الماء.
- نقوم بوضع لفة اللانشون في الماء المغلي مع الاستمرار في تقليب اللفة على نار هادئة بين الحين والآخر.
- يغطي الإناء ويترك لمدة ساعة.
- بعد مرور نصف ساعة قومي بإزالة الغطاء عن الإناء.
- عندما يمر ساعة نقوم برفع اللانشون من الماء المغلي و نتركه في الثلاجة حتى يبرد تماماً ويفضل تركه لمدة ليلة كاملة.
- بعد ذلك نزيل ورق الفويل ونقوم بتقطيعه إلى حلقات أو شرائح ثم يقدم للطعام بالصحة والهنا.
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