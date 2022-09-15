نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل اللانشون البيتى بدون لحم أو فراخ بطعم احلى من الجاهز بخطوات سهلة وبسيطة في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل اللانشون البيتى بدون لحمة او فراخ، مع اقتراب دخول المدارس و بدأ عام دراسي جديد بدء جميع الأمهات بشراء المستلزمات والأطعمة المفيدة التي تضاف إلي اللانش بوكس للاولاد عند ذهابهم إلى المدارس، ومن أكثر الأشياء التي يحبها الأطفال والأولاد جدا ويحبون إضافة في السندوتشات والمعجنات هو اللانشون بجميع أنواعه، ومن هنا تقوم الأمهات بشرائه جاهز من الخارج ولكن هذا أصبح مكلف الثمن جداً على الكثير من الأسر، ولذلك سنتعرف معكم من خلال هذا المقال طريقة عمل اللانشون البيتى من المنزل بمكونات اقتصادية بدون إضافة لحوم او فراخ بقوامه المظبوط وطعمه المميز جدا مثل الجاهز وأحلى بكثير.

مكونات اللانشون البيتي

سنقدم لكم المكونات التي نحتاجها في عمل اللانشون البيتى من المنزل، المكونات هي:

5 بيضات .

4 قطع جبنة مثلثات .

5 معالق دقيق.

¼ كوب زيت .

5 فصوص ثوم مفروم .

½ معلقة حبهان مطحون.

¼ معلقة كمون مطحون .

قليل من الملح.

¼ معلقة فلفل اسود .

نصف معلقة بهارات لحمة.

2 مكعب مرق دجاج .

بابريكا او لون احمر (يباع لدي العطار).

طريقة عمل اللانشون البيتى