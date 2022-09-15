بطريقة مقرمشة ومظبوطة أعملي مخلل البصل في المنزل بطعم زي محلات الطرشي

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عمر شويل - جدة يعد مخلل البصل من الأطباق الجانبية التى يجب أن تكون متواجدة دائما حتى تعطي المذاق الفاتح للشهية أثناء تناول الوجبات، توجد عدة طرق لتحضير مخلل البصل حتى يصبح متاحا دائما في المنزل، وتحرص كل ربة منزل على وجود الأطباق المخللة في البيت دائما حتى تقدم منها عند إعداد المائدة، فسوف نقوم بعمل طرق عديدة من مخلل البصل حتى يسهل على ربات البيوت تحضيره بسهولة. طريقة تحضير البصل المخلل المكونات:- نصف كيلو من البصل الصغير.

كمية مناسبة من الماء.

نصف كوب من الخل.

فلفل أخضر حار.

ملعقة صغيرة من الشطة.

ملعقة كبيرة من العصفر.

ملعقة كبيرة من حبة البركة.

جزرة مبشورة.

كمية مناسبة من الملح. طريقة التحضير:- نقوم بتنظيف البصل من الورق وأي شيء في البصل غير محبب.

يغسل البصل بقشره ثم يتم نقعه في الماء والملح لمدة ثلاث ايام ويفضل أن يكون الماء مغطي على البصل.

نقوم بخلط الشطة مع العصفر وحبة البركة والملح أيضا ونقوم بالتقليب.

نقوم بغسل البصل جيدا من الاتربة ونقوم بإحضار برطمان ونقوم بوضع المخلل بها.

يترك في محلول التخليل لمدة لا تقل عن خمس ايام. طريقة عمل مخلل البصل بالبهارات المكونات:- ٢ كيلو بصل صغير.

٢ أكواب من الملح.

٤ أكواب من الخل.

ملعقة صغيرة من السكر.

٢ ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

٢ ملعقة من البهارات. طريقة التحضير:- في بولة نضع البصل بالقشر في الملح داخل إناء مناسب.

يغطي البصل لمدة يومين مع التقليب من حين لآخر حتى نتخلص من الشوائب والاتربة منه.

يصفى البصل من الماء ويقشر منه الزوائد ثم يوضع في برطمان.

نضيف عليه كمية من الماء المغلي ويترك لمدة ٢٠ دقيقة

يترك البصل في المزيج لمدة ثلاث دقائق نقوم بغسله جيدا.

نقوم يغلى باقي المكونات وهى الخل مع الملح والماء ثم نقلب ثم نضيف الخل والملح الفلفل الاسود والبهارات.

يغطى البصل بعد مزج المكونات ويوضع في مكان بارد مظلم حتى يستوى تماماً.

نتركه لمدة أسبوعين ثم نقوم بفتح البرطمان ونقوم بوضعه على السفرة بجانب الوجبات الرئيسية.

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