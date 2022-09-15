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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل المجبوس الكويتي وما هي مكونات بهارات المكبوس؟ في المقال التالي
عمر شويل - جدة طريقة عمل المجبوس الكويتي، إحدى أشهر الوجبات والأكلات الكويتية، التي يمكنك تناولها وأنت في الكويت، بل وفي أية دولة عربية، لأن المجبوس أو المكبوس، جزء من الثقافة الشرقية لدينا، وتختلف طريقة عمل المكبوس من دولة إلى أخرى، مثل المجبوس الكويتي، والمجبوس السعودي، والمجبوس اليمني. وكان أول من اخترع أكلة الكبسة ظاو المكبوس، هم الإسبان الفقراء من لا يملكون قوت يومهم، فكانوا يجمعون ما تبقى من طعام النبلاء، ويبدؤون في جمعه ومزجه في صحن واحد، وكان هذا الصحن يسمى بالباهية، وهي كلمة إسبانية تعني البقية، وفي زيارة لأحد حكام الأندلس، لمطبخ أحد الفقراء الإسبان، تذوق طعامهم من الكبسة، وأعجبه بشدة، فطلب من الطهاة أن يقوموا بإعداد مثل هذا الطعام له، وبعدها انتقلت تلك الأكلة الإسبانية الأصل والمنشأة إلى باقي الدول.
ما هو المجبوس الكويتي؟
يعني المجبوس كبس الأرز مع اللحم أو الدجاج، مع إضافة المرق إليهما، كما يمكنك عمل الكبسة مع السمك أو الجمبري المعروف في بعض الدول العربية باسم الروبيان، والكويت من الدول التي تشتهر بتلك الأكلة المعروفة. حيث يتم تحضير المكبوس الكويتي في المناسبات والعزائم، فهو أكلة مفضلة للجميع، كما تترك أثرًا طيبًا عند إعدادها خصيصًا للضيوف. ومن أشهر الأكلات الكويتية طريقة عمل مجبوس دجاج، وكذلك الجريش الكويتي، بالإضافة إلى المموش الكويتي.
ما هي مكونات بهارات المجبوس الكويتي؟
- دجاجة متوسطة الحجم.
- ¼ كوب من الخل الأبيض.
- ½ كوب من السكر.
- نصف كوب من الملح.
- كوبان من الأرز البسمتي.
- 3 حبات من البصل المقطع.
- حبتان كبيرتان من البصل المفروم.
- كوب واحد من الحمص المسلوق جيدًا.
- سورقتان من الغار.
- رشة من الملح.
- ¼ ملعقة صغيرة من الفلفل المطحون.
- ملعقة كبيرة من السمن البلدي.
- ملعقتان كبيرتان من الزيت.
- 3 حبات من الهيل.
- ملعقة صغيرة من الزعفران.
- 4 حبات من القرنفل المجفف.
- ½ كوب من الزبيب مع كوب من المكسرات المحمصة.
- ملعقة صغيرة من الكركم.
- حبة لومي.
- ملعقتان من البقدونس الطازج.
- ملعقة صغيرة من البهار المشكل.
كيف أسوي مجبوس دجاج؟
- انقعي الدجاج في وعاء واسع به الخل والملح والسكر، مع لتر ونصف من الماء.
- واتركي الدجاج منقوعًا لمدة 4 ساعات.
- وأحضري قدر آخر، وضعيه على النار. ثم ضعي به ملعقتي الزيت حتى يسخن.
- بعدها ضعي البصل المفروم ثم شوحيه بالزيت حتى يذبل.
- وبعد ذلك ضعي البهارات من هيل وقرنفل وبهار مع الفلفل والملح.
- وعند تلك الخطوة حركي كل التوابل مع البصل جيدا. وذلك حتى يتحول إلى اللون الذهبي.
- عقب ذلك جففي الدجاج من الماء، واقطعيها إلى نصفين طوليًا.
- بعدها ضعي الدجاج مع البصل والبهارات، ثم حركيهم جيدا حتى يبدأ لون الدجاج في التغير واغمريه بالماء.
- وعقب أن ينضج الدجاج يرفع عن النار، ثم يصفى من المرق ثم ضعي الأرز.
- وأثناء ذلك أضيفي للأرز الملح والسمن والزعفران، ثم اتركيه على نار هادئة حتى النضوج.
- وحتى ينضج الأرز، ادهني الدجاجة بالزعفران والكركم وزيت الزيتون, ثم أدخليها إلى الفرن حتى تحصل على لون ذهبي محمر.
- وفي وعاء آخر ضعي الزيت، وعقب أن يسخن ضعي البصل المقطع ومعه الحمص المسلوق.
- ثم ضعي الزبيب حتى يتزايد حجمه.
- وفي النهاية ضعي أرز المجبوس الكويتي وفوقه الدجاج، ومعه المكسرات وقدميه مع الصوص وسلطة الدقوس.
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