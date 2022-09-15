نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل المجبوس الكويتي وما هي مكونات بهارات المكبوس؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل المجبوس الكويتي، إحدى أشهر الوجبات والأكلات الكويتية، التي يمكنك تناولها وأنت في الكويت، بل وفي أية دولة عربية، لأن المجبوس أو المكبوس، جزء من الثقافة الشرقية لدينا، وتختلف طريقة عمل المكبوس من دولة إلى أخرى، مثل المجبوس الكويتي، والمجبوس السعودي، والمجبوس اليمني. وكان أول من اخترع أكلة الكبسة ظاو المكبوس، هم الإسبان الفقراء من لا يملكون قوت يومهم، فكانوا يجمعون ما تبقى من طعام النبلاء، ويبدؤون في جمعه ومزجه في صحن واحد، وكان هذا الصحن يسمى بالباهية، وهي كلمة إسبانية تعني البقية، وفي زيارة لأحد حكام الأندلس، لمطبخ أحد الفقراء الإسبان، تذوق طعامهم من الكبسة، وأعجبه بشدة، فطلب من الطهاة أن يقوموا بإعداد مثل هذا الطعام له، وبعدها انتقلت تلك الأكلة الإسبانية الأصل والمنشأة إلى باقي الدول.

ما هو المجبوس الكويتي؟

يعني المجبوس كبس الأرز مع اللحم أو الدجاج، مع إضافة المرق إليهما، كما يمكنك عمل الكبسة مع السمك أو الجمبري المعروف في بعض الدول العربية باسم الروبيان، والكويت من الدول التي تشتهر بتلك الأكلة المعروفة. حيث يتم تحضير المكبوس الكويتي في المناسبات والعزائم، فهو أكلة مفضلة للجميع، كما تترك أثرًا طيبًا عند إعدادها خصيصًا للضيوف. ومن أشهر الأكلات الكويتية طريقة عمل مجبوس دجاج، وكذلك الجريش الكويتي، بالإضافة إلى المموش الكويتي.

ما هي مكونات بهارات المجبوس الكويتي؟

دجاجة متوسطة الحجم.

¼ كوب من الخل الأبيض.

½ كوب من السكر.

نصف كوب من الملح.

كوبان من الأرز البسمتي.

3 حبات من البصل المقطع.

حبتان كبيرتان من البصل المفروم.

كوب واحد من الحمص المسلوق جيدًا.

سورقتان من الغار.

رشة من الملح.

¼ ملعقة صغيرة من الفلفل المطحون.

ملعقة كبيرة من السمن البلدي.

ملعقتان كبيرتان من الزيت.

3 حبات من الهيل.

ملعقة صغيرة من الزعفران.

4 حبات من القرنفل المجفف.

½ كوب من الزبيب مع كوب من المكسرات المحمصة.

ملعقة صغيرة من الكركم.

حبة لومي.

ملعقتان من البقدونس الطازج.

ملعقة صغيرة من البهار المشكل.

كيف أسوي مجبوس دجاج؟