نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حضري باذنجان بانيه بنفسك في المنزل وصفة اقتصادية بسيطة للعشاء في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر باذنجان بانيه ، من الوصفات الاقتصادية البسيطة التي يمكن تحضيرها في المنزل بدون تعب أو وقت، بالإضافة إلي أنها وصفة شكلها يفتح الشهية وطعمها رائع وسوف يعشقها كل من يجربها سواء الكبار أو الصغار، فدائماً نعتاد علي إعداد البانيه بالدجاج ولكن اليوم أردت أن أقدم لكم وصفة مختلفة فأحب دائماً من فترة لأخرى أن نخرج عن المعتاد وأن أقدم وصفة مختلفة وجديدة لأفراد أسرتي، لذلك سوف نقدم إليكم من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، طريقة عمل باذنجان بانيه في المنزل بكل سهولة.

مكونات عمل باذنجان بانيه

يحتوي علي مقادير بسيطة موجودة في كل منزل وهي كالتالي:-

كيلو من الباذنجان الرومي.

2 حبة من البيض.

معلقة كبيرة من الخل.

2 معلقة كبيرة من الحليب.

نصف معلقة صغيرة ثوم بودر.

نصف معلقة صغيرة بصل بودر.

معلقة صغيرة من البابريكا.

مقدار معلقة صغيرة كاري.

نصف معلقة صغيرة شطة.

ملح وفلفل حسب الحاجة.

بقسماط ناعم.

نصف كوب من الدقيق.

2 معلقة صغيرة من النشا.

زيت غزير للقلي.

طريقة التحضير

سوف نقدم لكم من خلال هذه المقالة خطوات تحضير باذنجان بانيه في المنزل خطوة بخطوة وهي كالاتي:-

نقوم أولاً بغسل الباذنجان جيداً، ثم نقوم بإزالة العنقود الأخضر ونقشره. ثم نقطع الباذنجان أصابع أو حلقات متوسطة السمك، ثم نضع عليه رشة من الملح ونقلب ونتركه ربع ساعة. بعد ذلك نضع البيض في الطبق، وننزل عليه بالخلل ثم ننزل بالثوم البودر والبصل البودر، والملح والفلفل والبابريكا والشطة والحليب ونخفق حتي تمتزج جميع المكونات. ثم نضيف البقسماط في طبق أخر وننزل عليه بالكاري ونقلب جيداً، نضع الدقيق في طبق وننزل عليه بالنشا ونقلب جيداً. نقوم بتغليف كل قطعة منه بالدقيق جيداً من جميع الاتجاهات، ثم ننزل بها في البيض ونغلفه أيضاً جيداً، ثم ننزل به في البقسماط ونغلفه جيداً وهكذا حتي ننتهي من الكمية. بعد ذلك نضع الباذنجان في الثلاجة لمدة 10 دقائق، ثم نضع المقلاة علي النار ونضع كمية وفيرة من الزيت ونتركه يسخن جيداً، ثم ننزل بالباذنجان في الزيت ونحمره من جميع الاتجاهات ثم نصفيه ونضعه في أطباق التقديم بألف صحة وعافية.

فوائد الباذنجان للجسم

من هنا سوف نذكر لكم بعض فوائده المهمة للجسم وهي كما يلي:-