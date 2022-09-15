نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلطة النشا وكريم بانثينول السحرية لتفتيح وتبييض البشرة والتخلص من الاسمرار والبقع نهائيا في المقال التالي

عمر شويل - جدة كريم البانثينول إحدى المركبات المهمة التى تعالج الكثير من المشاكل التي تعاني منها بعض النساء والفتيات، حيث تعانى من ظهور علامات بقع داكنة وظهور حب الشباب وغيرها من المشاكل، ويعد كريم البانثينول من المكونات التى تساهم في العديد من الفوائد الصحية للبشرة، لذلك سوف نتعرف على فوائد كريم البانثينول وكيفية استخدامه في تبييض البشرة. وصفة كريم البانثينول والنشا لتبييض البشرة المكونات:- عبوة من كريم البانثينول.

ملعقة صغيرة من النشا.

نصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة من ماء الورد. خطوات التحضير:- نقوم بتحضير وعاء مناسب ونضع مريم البانثينول وعليه النشا وعصير الليمون وماء الورد ونقلب جيدا.

بعد الحصول على القوام المناسب للكريم نقوم بوضع الكريم على بشرة نظيفة.

يترك الكريم على البشرة لمدة نصف ساعة حتى يجف تماماً.

تفرك البشرة من الخليط حتى نتخلص من باقي الكريم من الوجه.

يغسل الوجه بعد ذلك جيداً ثم يرش قطرات من ماء الورد على الوجه ويمسح الوجه بقطعة من القطن. وصفة كريم البانثينول مع جل الصبار المكونات:- كريم البانثينول.

ملعقة كبيرة من جل الصبار.

كبسولة فيتامين E. خطوات التحضير:- نخلط الكريم مع الفيتامين ونضع عليهم جل الصبار ونخلطهم حتى يصبح قوام الخليط كريمى.

نغسل الوجه جيداً بالغسول المناسب ويجفف ثم يوضع المزيج على البشرة ويترك لمدة ربع ساعة.

نقوم بشطف الوجه بالماء الفاتر حتى نتخلص من آثار المزيج. استخدامات كريم البانثينول:- ترطيب البشرة لأنه من أفضل المنتجات الخفيفة على البشرة والتي تمتصها بكل سهولة.

يعطي البشرة الاحساس بالمرونة والاحتفاظ بالماء الطبيعي بالبشرة.

مناسب للبشرة الدهنية والجافة والحساسة ويستخدم كروتين يومى قبل وضع المكياج.

يعالج التهابات البشرة ويعالج تهيج الجلد.

ينظف البشرة بعمق ويساعد على التخلص من الشوائب الموجودة بالبشرة.

يحافظ على حيوية البشرة ويعيد لها نضارتها.

حماية البشرة من التصبغات التى تحدث نتيجة التعرض للشمس الضارة.

يحمى البشرة من الجفاف والتشققات.

يساعد على توحيد لون البشرة وإعادتها إلى لونها الطبيعي.

يحتوى على نسبة عالية من الكولاجين الذي يعزز نضارة البشرة.

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