نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وداعاً لفشل البسبوسة..طريقة عمل البسبوسة بأقل التكاليف في المنزل بطعم لذيذ وطري في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد البسبوسة إحدى الحلويات الشرقية اللذيذة التى يعشقها جميع أفراد الأسرة، حيث تعتبر البسبوسة من الحلوى الشهيرة التى تشتهر في بعض البلدان العربية، ولكن بعض السيدات لا تجيد طريقة تحضير البسبوسة، ولكن البسبوسة تعتبر من الحلوى السهلة والسريعة التى تحضر في اقل وقت وبدون عناء، وتوجد أنواع كثيرة من البسبوسة سوف نقوم بعمل الطريقة التقليدية للبسبوسة. طريقة تحضير البسبوسة المكونات:- ٢ كوب من دقيق السميد.

٢ كوب من الزبادي.

كوب من السكر.

ربع كوب من زيت الذرة.

ثلاث معالق من جوز الهند المبشور.

ملعقة من البيكنج بودر.

رشة ملح.

فانيليا. مكونات القطر:- كوبان من السكر.

كوبان من الماء.

فانيليا.

ملعقة من عصير الليمون. طريقة التحضير:- نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة ١٨٠ حتى نقوم بعمل البسبوسة.

نحضر وعاء عميق معدنى نقوم بتحضير القطر نقوم بوضع السكر والماء والفانيليا والليمون ونقوم برفعه على النار ونتركه حتى الغليان ثم يرفع من على النار ويترك حتى يبرد تماماً.

في وعاء عميق نقوم بوضع الزيت وعليه الزبادي ونقوم بالتقليب حتى ينعم الزبادي ولا يوجد به أي تكتلات.

نضع السكر وجوز الهند على الخليط وتخلط جيدا بالملعقة ثم نضيف دقيق السميد والبيكنج بودر ورشة الملح والفانيليا ونقلب مرة أخرى.

يمكننا إضافة ربع كوب من الحليب إذا احتاجت عجينة البسبوسة إلى ذلك.

نقوم بإحضار صينية خبر وتدهن بالسمن أو بالزيت ثم ترش بالقليل من دقيق السميد.

نصب محتويات البسبوسة في الصينية ونوزعها بالتساوي وتوضع في الفرن وتترك حتى تأخذ اللون الذهبي.

تخرج من الفرن وتصب بالقطر البارد ثم نتركها حتى تهدأ ثم تقطع وتقدم.

يمكن إضافة رشة من المكسرات المشكلة عليها حسب الرغبة. طريقة عمل البسبوسة بالشوكولاتة المكونات:- ٢ كوب من دقيق السميد.

نصف كوب من الكاكاو الخام.

كوب من السكر.

فانيليا.

بيكنج بودر.

٢ كوب من الزبادي.

٢ ملعقة من السمن.

قطر جاهز. طريقة التحضير:- نقوم بإحضار وعاء ونضع به المكونات السائلة وتخلط جيدا ثم نضيف المكونات الجافة عليها وتخلط جيداً حتى نحصل على عجينة ملساء.

توضع البسبوسة في الفرن على درجة حرارة متوسطة حتى تمام التسوية وتصبح ذهبية اللون.

تخرج من الفرن ويصب عليها القطر البارد وبعد أن تبرد تماماً تقدم.

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