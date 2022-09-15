نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون فرن فطائر الطاسة في 10 دقائق أولادك هيطلبوها كل يوم هياكلوا صوابعهم وراها في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسعى ربة المنزل إلى عمل كل ما هو جديد ومميز لولا يأخذ أي وقت أو جهد وعندما قامت بالبحث وجدت أن فطائر الطاسة من الوجبات السريعة السهلة التي يمكن استخدامها في الفطار كل صباح أو يصحبها الأولاد معهم إلى المدرسة أو تقديمها كوجبة عشاء خفيفة لجميع أفراد المنزل وسوف نوضح طريقة تحضير تلك الفطائر من خلال هذا المقال. مكونات عمل الفطائر يتم عمل الفطائر بخطوات سهلة وبسيطة ويمكن للجميع أن يقوم بعملها وسوف نوضح تلك المكونات من خلال النقاط التالية. ملعقة ملح.

ماء.

نصف كوب زيت.

دقيق حسب الحاجة.

2 بيضة.

2 بيضة. ملعقة سكر.

3 ملاعق خميرة بيرة.

3 ملاعق خميرة بيرة. فلفل اخضر مقطع قطع صغيرة.

فلفل ألوان مقطع قطع صغيرة.

طماطم مقطعة قطع صغيرة.

حبة بطاطس مبشورة.

كوب جبن مشكل. طريقة تحضير الفطائر تحضر الفطائر بخطوات سهلة وبسيطة وسوف نوضح خطوات عمل الفطائر من خلال النقاط التالية. نحضر وعاء ونضع به ماء، خميرة، سكر، زيت، ملح ونقوم بتقليب المكونات جيدا حتى تتجانس المكونات.

نضع البيض مع خفقه مع المكونات الموجودة.

نضع الدقيق بالتدريج مع التقليب حتى نحصل على عجينة سائلة.

نضع الفلفل الاخضر، الألوان، البطاطس، الجبنة، الطماطم.

نقلب جميع المكونات جيدا حتى تتجانس.

نحضر الطاسة وندهنها بالزيت ونضع بها الخليط على نار هادئة وعند تمام النضج نقلبها على الجانب الأخر.

نخرج الفطيرة ونضع واحد أخر وننتظر حتى السواء ونقلبها.

نستمر في عمل تلك الخطوات حتى ننتهي من كمية سائل الفطير الذي لدينا.

كما أنه فيما بعد نجد أن تلك الفطائر تتميز بطعمها الجميل والرائع الذي لا يمكن أن نستغنى عنه.

حيث أنه تحضر في الصباح ويتم تناولها بكل سهولة وسوف نستمتع بطعمها الرائع.

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