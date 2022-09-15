نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سحر عجيب فى ماسك الطماطم والنشا لتقشير وتبييض البشرة وتوحيد لونها في المقال التالي

عمر شويل - جدة توجد أقنعة متعددة لتحسين وتجديد خلايا البشرة، التى تعمل على تبييض وتفتيح البشره لاكن تتسبب في حدوث أضرار جانبية خطيرة مثل الالتهابات الجلدية والاحمرار الناجم عن المواد الكيميائية الضارة التى تحتويها المستحضرات التجميلية، فمن الممكن تحضير ماسك طبيعي يفتح ويبيض ويرطب وينظف فى آن واحد وبفاعليه كبيرة بدون اى مجهود أو تكلفة وضمان النتيجة الفورية لازاله التصبغات الجلدية والكلف المتواجد على البشرة، فيمكنك الحصول على على بشرة خالية من العيوب والندوب واثار حب الشباب من خلال استعمال هذا الماسك الفريد من نوعه، أنه ماسك النشا والطماطم الذى أبهر النساء والفتيات بفاعلية الكبيرة فى تبييض وتفتيح البشره بشكل دائم دون الحاجة إلى شراء المستحضرات التجميلية باهظة الثمن، فهو يساعد على التخلص من المسام الواسعة التي تظهر على الوجه ويقلل نسبة الدهون التى تفرزها البشرة، يحسن انتاج الكولاجين الطبيعي للحصول على نضارة وحيوية وبياض دائم، يقلل علامات الشيخوخة وارتخاء الجلد يزيل القشر الميت والرؤوس السوداء والبيضاء، ينعم ويرطب البشرة وينقيها من البقع الداكنة، يحمى البشرة من الاصابه بالسرطان، يعالج حروق الشمس ويعالج جفاف الجلد والتشققات الجلدية بشكل سريع وسهل، فهو يعتبر افضل الحلول الطبيعية المناسبة لجميع انواع البشرة لتفتيحها بعمق لاظهارها شبابيه ولها ملمس ناعم ولامع، بفضل استخدام المكونات الطبيعية البسيطة التى نقوم بإعدادها فى هذا الموضع .

ماسك النشا والطماطم لتبييض البشره

مكونات ماسك النشا والطماطم لتبييض البشره ;

2 ملعقة كبيرة من النشا

نصف حبه طماطم مبشوره

ملعقة كبيرة من العسل

ملعقة كبيرة من ماء الورد

طريقة استخدام ماسك النشا والطماطم لتبييض البشره

أولا نحضر وعاء مناسب لحجم المكونات ثم نقوم بوضع النشا والطماطم المبشورة ونقلب جيدا ثم نقوم بوضع ماء الورد والعسل ونقلب مره اخرى حتى تتجانس المكونات تماماً، وبعد ذلك يتم توزيع الماسك على البشرة والوجه بحركة دائرية الشكل لضمان تغلغل المكونات الطبيعية والاستفادة منها، ثم تترك لمدة 30 دقيقة وبعد ذلك يتم غسل البشرة بالماء الفاتر، يتم تكرار هذا الماسك ثلاث مرات أسبوعياً لتحصلين على أفضل النتائج المطلوبة لتبييض وتفتيح البشره وتنقيتها من القشور .