نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيكة باونتي بجوز الهند والسميد ثلاث طبقات بدون كريمة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يمكنك بكل سهولة عمل كيكة باونتي بجوز الهند والسميد في المنزل بشكل رائع وأفضل من الحلويات الجاهزة، وسوف نقدم لكم في هذا المقال خطوات عمل كيكة الباونتي الرائعة بالشوكولاتة اللذيذة بدون كريمة ولا خلاط، وهي مغذية لأنها تحتوي على البيض، وجوز الهند، والكاكاو، والحليب، والسميد وكلها مكونات غنية بالعناصر الغذائية المفيدة والمهمة لصحة الجسم، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نقدم لكم طريقة عمل كيكة باونتي بجوز الهند والسميد.

مكونات كيكة باونتي بجوز الهند والسميد



سنقدم لكم فيما يلي المكونات اللازمة لعمل الكيكة بالمقادير المضبوطة التي تعطي أفضل النتائج من حيث الشكل والمذاق:

الكيكة:

2 بيضة بحرارة الغرفة.

نصف كوب من السكر.

ربع كوب من الماء الدافئ.

نصف كوب من الزيت.

نصف كوب من الحليب.

كوب ونصف من الدقيق.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة صغيرة من النسكافيه (القهوة سريعة الذوبان).

2 ملعقة كبيرة من الكاكاو الخام.

ملعقة صغيرة ونصف من البيكنج بودر.

مكونات الطبقة الثانية :

2 كوب ونصف من الحليب.

2 كوب من جوز الهند.

نصف كوب من السكر.

نصف كوب من السميد.

3 ملاعق كبيرة من الزبدة.

ملعقة كبيرة من الزيت.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

مكونات الطبقة الثالثة :

2 كوب من الحليب.

2 مغلف من بودرة الكريم كراميل.

علبة من القشطة أو الدانيت.

طريقة التحضير



لعمل طبقة الكيك:

نخفق البيض مع ملعقة صغيرة من الفانيليا ونصف كوب من السكر بالمضرب اليدوي . ثم نضيف ربع كوب من الماء الدافئ، وملعقة صغيرة من النسكافيه مع استمرار التقليب. ثم نزود نصف كوب من الزيت، ونصف كوب من الحليب ونستمر في التقليب. ثم ننخل كوب ونصف من الدقيق مع 2 ملعقة كبيرة من الكاكاو الخام، وملعقة صغيرة ونصف من البيكنج بودر على الخليط. نقلب المكونات حتى يختفي الدقيق ويصبح خليط الكيك ناعم بدون تكتلات. نسكب خليط الكيكة في قالب كيك قابل للفتح مقاس 26 مدهون بالزبدة. نطرق الصينية برفق ثم تخبز في فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 180 مئوية حتى تمام النضج. نختبر نضج الكيكة بعود خشبي إذا خرج نظيفاً دل ذلك على تمام النضج. تستغرق مدة خبز الكيكة حوالي 22 دقيقة. نخرج الكيكة من الفرن عند تمام النضج ونتركها تبرد تماماً. ثم نفتح القالب لنخرج الكيكة وتقلب على الوجه الثاني. ثم نضعها في القالب مرة ثانية لوضع باقي الطبقات.

لعمل طبقة جوز الهند:



في إناء عميق نضع نصف كوب من السميد، ونصف كوب من السكر، وكوبين من جوز الهند، وملعقة صغيرة من الفانيليا، و3 ملاعق كبيرة من الزبدة، وملعقة كبيرة من الزيت، وكوبين ونصف من الحليب. ثم ترفع كل المكونات على النار مع التقليب على نار متوسطة حتى يثقل القوام. نضيف الخليط مباشرةً فوق الكيكة الباردة بالتساوي. ثم ندخل قالب الكيك في الثلاجة لمدة نصف ساعة.

لتحضير طبقة الشوكولاتة:

