نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرع واسهل طريقة تخليل زيتون مخلل بطعم لذيذ وقرمشة جميلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يدخل مخلل الزيتون فى الكثير من الأطعمة مثل، الشطائر والسندوتشات السريعة الخفيفة التى يقدم عليها الكثيرون لتناولها يوميا، وأشهرها البيتزا والجبنة الفيتا وحشوات الدجاج والعيش السوري باللحم والفراخ، كما أنه مكون أساسي داخل اليخنات والشوربات، ايضا يعتبر مكون أساسي على مائدة الإفطار مع البيض المخفوق والكثير من الاكلات الشهيه، فمن السهل تحضير مخلل الزيتون داخل المنزل بطريقة ومكونات سهلة وطعم جميل ومميز، فهو يحتوى على العديد من الفوائد الصحية التى تعالج مرض الصدفيه والامراض الجلديه ويعالج التهابات المفاصل، يحمى من تليف الكبد وتلف خلايا الجسم، فهو مكون له طعم رائع ومحبب لدى الجميع لهذا نقوم بعمل مخلل الزيتون بنفس جودة وطعم الجاهزه من داخل المنزل بخطوات بسيطة وسهلة التحضير .

معظم السيدات يقدمون على شراء مخلل الزيتون لانهم لا يعرفون الطريقة المظبوطة لتخليله بطعم جيد مثل المحلات التجارية لهذا نقوم بعمل وتحضير المكونات المظبوطة لتخليل الزيتون باقل تكلفة وقت فى نضجه عليكى فقط متابعت الخطوات التالية التى تسهل عليكى الكثير والكثير من الوقت والجهد المبذول فى تخليله أو شرائه دائما بأسعار عالية .

طريقة تخليل الزيتون

مكونات مخلل الزيتون ;

2 كليو من الزيتون الاخضر التفاحى

ملعقة من الكمون المطحون

ملعقة صغيره من الحب هان المطحون

5 ورقات من ورق الغار

ربع كوب من العصفر

2 ملعقة من قشور الليمون

كوب من هريسه المخلل

طريقة عمل مخلل الزيتون

أولا نقوم بإحضار وعاء كبير ضعى به ماء وقومى بتشريح الزيتون 3 فتحات بالطول حتى تنفذ كمية الزيتون ثم ضعى الزيتون داخل الماء لمدة 4 ايام مع تغيير الماء يوميا 5 مرات حتى يتخلص من المراره التى بداخله، ثم نقوم بتصفيته من الماء إلى برطمان زجاجي يسع لكمية الزيتون ونضيف إليه الكمون والحب هان وورق الغار والعصفر وقشور الليمون وكمية من هريسة المخلل التى صنعتها يمكنك اضافه ماء وخل بمقدار كوب، ثم نضع ملح وزيت على الوجه لتفادى العفونه وقومى بإغلاق البرطمان الزجاجة جيداً لمدة 25 يوم وبعد ذلك يمكنك تناوله واضافته على الأطعمة المحببة الينا .

مقادير عمل تتبيلة المخلل

فى الخلاط يتم وضع الثوم والليمون والخل الابيض والفلفل الحار والفلفل الاخضر والحب هان والكثبره الجافه ةالخضراء وملعقة كبيرة من السكر وبعد ذالك يتم فرم هذه المكونات حتى تصبح ناعمة جدا مثل الهريسة الجاهزة فمن الممكن استخدامها فى اى اكلات او انواع المخللات الاخرى التى تعطيها طعم مميز ومذاق شهى يفتح الشهية لتناول الوجبة المقدمة الينا .