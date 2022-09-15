نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل تتبيلة الحواوشي السرية بأسهل المكونات والطعم شهي مثل الجاهز في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتبيلة الحواوشي الرائعة هذه التتبيلة يبحث عنها الكثير من محبي تناول الحواوشي، حيث أنه من الأكلات السريعة الشهية التي يقبل على تناولها الكثير من الكبار والصغار، كما أنه يحتوي أيضًا على قيمة غذائية عالية تفيد الجسم، وأهم ما يميز الحواوشي هى التتبيلة والكثير من السيدات يبحثن عن طريقة سهلة لتحضيرها بالمنزل، لذلك سوف نقدم لكم أفضل طريقة لعمل هذه الوصفة من خلال مقالنا هذا.

تتبيلة الحواوشي السرية

من خلال المكونات التالية يمكنك الحصول على تتبيلة لذيذة للحواوشي، وذلك لأنها تضيف للأكل نكهة وطعم ومذاق طيب، وهذه المكونات متوفرة في كل مكان ليست مكلفة، وتتمثل هذه المكونات في التالي:

نصف كيلو من اللحمة المفرومة.

قطعة صغيرة من اللية.

2 بصلة كبيرة الحجم.

2 حبة من الفلفل الرومي مفروم.

نصف ملعقة صغيرة من بهارات اللحمة.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الشطة.

عدد من الخبز يكفي للكمية المطلوبة.

4 ملاعق كبيرة من السمن.

طريقة التحضير

من خلال الخطوات التالية يمكنك عمل تتبيلة الحواوشي اللذيذة التي تعطي مذاق مميز وطعم شهي؛ فهذه الطريقة سهلة وبسيطة جدا ولا تستغرق وقت ولا مجهود أثناء تحضيرها، والخطوات هى كالتالي:

يتم إحضار وعاء عميق ونضع به كلا من اللحمة المفرومة وجميع التوابل.

وتخلط المكونات جيدا حتى تتجانس المكونات مع اللحمة.

ثم نضيف إلى المكونات البصل ويتم الفرم جيدا حتى تتجانس اللحمة مع باقي المكونات.

نترك اللحمة جانبا لمدة لا تقل عن حوالي ساعة.

وذلك حتى يتم تتبيل اللحمة بالتوابل والبصل جيدًا، ويصبح مذاقها طيب وهذا سر من أسرار تتبيلة الحواوشي.

ثم يتم تجهيز الخبز أو عجينة الخبز إذا أردنا تحضير الحواوشي الإسكندراني.

نقوم بتجهيز الخبز بفتحه من الجانب ونضع به اللحمة المفرومة مع التوزيع جيدا داخل الخبز.

نحضر صينية مدهونة بالسمن ونضع بها الخبز، ثم ندخلها الفرن على درجة حرارة 180 درجة.

يتم إخراج الصينية من الفرن عند حصول الحواوشي على اللون الذهبي.

يقدم ساخنا في طبق التقديم مع السلطة الخضراء وسلطة الطحينة.

أسرار نجاح الحواوشي

لكي يتم عمل الحواوشي بنجاح يجب إتباع التعليمات الآتية: