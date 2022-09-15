نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات عمل كرات جوز الهند الاقتصادية في البيت بأقل التكاليف في المقال التالي

عمر شويل - جدة كرات جوز الهند من الحلويات الفاخرة التي تباع بمبالغ باهظة في الكثير من المحلات الخاصة ببيع الحلويات علي النقيض الآخر يمكنك تحضيرها بكل سهولة وإمكانيات ولا أبسط في المنزل تشرفك أمام ضيوفك واسرتك وتوفر عليكي النفقات، فمن خلال كمية بسيطة من البسكويت وكمية وفيرة من جوز الهند يمكنك تحضير كيلو من كرات جوز الهند، حيث يعتبر عشق الكثيرين لأنه من الحلويات الشهية التي تكسب الشخص طاقة وحيوية لتجديد يومه، لذلك نقدم لكم أبسط الخطوات لإعداد كرات جوز الهند في السطور التالية من هذا المقال.

مقادير عمل كرات جوز الهند الاقتصادية

يمكن تحضير كمية أكبر من كرات جوز الهند بمساعدة المقادير التالية لكن تظل المكونات ثابتة دون أي تغير وتتمثل فيما يلي:

ثلاثة باكو من البسكويت السادة بما بعادل ٢٥٠ جرام.

كوب كبير ممتلئ من جوز الهند المبشور.

نصف كوب حليب.

ملعقة من السكر البودر.

طريقة التحضير

يتم طحن البسكويت السادة أو فرمة في الكبة للحصول على خليط أعلى كثافة من البودر.

ثم يصب الحليب على البسكويت ويتم مزجهم ليتدخل معا.

ثم تضاف كمية جوز الهند ويستمر التقليب لتتكون عجينة متماسكة خشنة قليلا.

لتعزيز الطعم يمكن إضافة ملعقة كبيرة من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

يتم تكوين كرات صغير وتوزيعها بشكل متباعد على صينية بها كيس نايلون.

ندخلهم الثلاجة حتى تتماسك تماما ثم نقدمها.

مكونات تحضير كرات جوز الهند بالشوكولاتة

٢٥٠ جرام بسكويت سادة.

مائتين جرام جوز الهند المبشور.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

ملعقة من الكاكاو.

علبة واحدة حليب مكثف أو حليب كامل الدسم.

طريقة التحضير

نبرش البسكويت جيدا ثم نضيف الزبدة والحليب المكثف ونلف بهم البسكويت جيدا.

ثم نضع الكاكاو بشكل كرات صغيرة من البسكويت و نغطيها بجوز الهند من الخارج.

كما يمكن صناعتها بإضافة جميع المكونات و مزجهم معا ثم نشكلها الى كرات وندخلها الثلاجة علي صينية بها كيس نايلون أو ورقة زبدة كما هو في الطريقة السابقة.

أو صناعتها بسكويت من الداخل وجوز هند من الخارج كما وضحنا.

ثم ندخلها الثلاجة حتى تتماسك ونقدمها بالف صحة.

فوائد جوز الهند

يعتبر جوز الهند من المكسرات الطبيعية التي تدخل في إعداد الكثير من الوصفات خاصة الحلويات وتحتوي على الكثير من الفوائد التي تتمثل فيما يلي: