طريقة عمل المكرونة بالوايت صوص الشهية حضريها بأبسط المكونات مش هتكلفك زي المطاعم

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عمر شويل - جدة تقوم ربة المنزل بالتنوع في تقديم أشهى المأكولات المختلفة الى افراد اسرتها ومن أهم هذه الأطباق التي تقوم بتحضير ها ربة المنزل هي عمل المكرونة بالوايت صوص فهي تعتبر من ألذ واشهى المأكولات، كما تتميز المكرونه بالوايت صوص بالنهار من الاكلات سريعة التحضير ولا تحتاج إلي أي وقت أو مجهود لتحضيرها. طريقة عمل مكرونة وايت صوص المقادير استخدام كيس مكرونه قلم او اي شكل اخر على حسب الرغبة.

ثلاث أكواب من الماء.

ثلاث ملاعق كبيرة من الزبدة النباتي.

ثلاث ملاعق كبيرة من الدقيق الأبيض.

ملعقتين صغيرتين من الثوم المهروس.

ملعقتين صغيرتين من البقدونس المجفف.

كوب واحد من مرق الدجاج.

كوب واحد من الحليب السائل.

نصف كوب من الجبنة البارميزان المبشورة.

ملعقة صغيرة من ملح الطعام.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. طريقة التحضير نقوم بوضع ثلاث أكواب من الماء اللازمة لسلق المكرونة ونرفعها على النار المتوسطة ثم نضيف عليها رشة صغيرة من ملح الطعام وقليل من الزيت النباتي ونتركها حتى يتم غليان الماء.

نضيف علي الماء المغلي كيس المكرونه ونقليها جيدا ثم نتركها حتى يتم سلقها وب ذلك نرفعها من على النار ونضعها في المصفاة.

ناتي بمقلاة واسعه ونضع بها ثلاث ملاعق من الزبدة النباتي ونرفعها على النار حتى يتم إذابتها ونضيف عليها ملعقتين صغيرتين من الثوم المهروس ونقلبه جيدا.

نضع على خليط الزبدة ثلاث ملاعق كبيرة من الدقيق الأبيض ونقليها جيدا ثم نضيف اليها كوب واحد من الحليب السائل مع التقليب المستمر ونضع معهم كوب واحد من مرق الدجاج مع التقليب المستمر ونتركها علي النار حتي يتم غليها.

نترك الخليط الصلصة البيضاء علي النار حتي نلاحظ أنه بدأ أنه يكون كثيف وثقيل ثم نضيف عليه ملعقتين صغيرتين من البقدونس المجفف ومعهم نصف كوب من الجبنة البارميزان ونقلبهم جيدا.

نضع ملعقة صغيرة من ملح الطعام والفلفل الأسود علي خليط الصلصة البيضاء حتي يضبط الطعم.

نستمر في تقليب الخليط حتى تعمل علي إذابة الجبنة بشكل تام مع الخليط ثم نضيف المكرونه المسلوقه عليها ومدمج جميع المكونات مع بعض.

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