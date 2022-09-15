نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل شوكولاتة الباونتي في المنزل بأسهل الطرق وبأحلى طعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد شوكولاتة الباونتي من أشهى وأطيب الحلويات المنتشرة في جميع الدول، فيحبها الجميع سواء كانوا الأطفال أو الكبار فهي ذات مذاق لذيذ، فلهذا السبب تلجأ ربات المنزل إلى عملها بالمنزل لتوافر مكوناتها وسهولة عملها وسرعة تحضيرها، فالمميز بالمنزل أنه خالي تماماً من أي مواد حافظة مما يعود بالنفع على جسم الإنسان بعكس المواد الحافظة المصنعة التي تهلك الجسم مع الوقت وأضرار جهاز المناعة، فيمكن التنوع في عمل نكهاتها فيجب على ربات المنزل إتباع الخطوات بحرص وذلك للحصول على نتيجة مضمونة. مكونات عمل شيكولاتة باونتي 4 كوب من جوز هند ناعم.

عدد ١ علبة كبيرة من الحليب المحلي.

نصف كيلو من الشوكولاتة أي (500 جرام ).

1 معلقة صغيرة (معلقة شاي) نشا.

رشة من الملح. خطوات تحضير شوكولاتة باونتي في المنزل أولاً نقوم بإحضار طبق كبير الحجم وعميق ونضع فيه اللبن المحلى مع بودر النشا ورشة الملح وجوز الهند ونبدأ في التقليب جيداً عن طريق استخدام معلقة بلاستيك أو خشب كبيرة حتى تبدأ جميع المكونات في التجانس وتتكون عجينة الباونتي.

نبدأ في تشكيل عجينة الباونتي بحجم مستطيلات أو على حسب الرغبة التي تريديها باستخدام اليد ،ثم نقوم برصها بصينية ونضع فيها ورق الزبدة بالقاع أي أسفل العجين.

نقوم بترك الباونتي في الثلاجة لنصف ساعة تقريباً حتى تبدأ في التماسك وعند انتظار خروجها من الثلاجة نقوم بتحضير الشوكولاتة.

نقوم بعمل حمام مائي للشوكولاتة ،فيجب إحضار وعاء كبير ونملأ ربعه بالماء ونتركه على نار هادئة حتى يسخن ،ثم نقوم بوضع عليه وعاء اخر والذي يحمل فيه الشوكولاتة ويجب أن نتأكد أن قاع الوعاء الذي به الشوكولاتة لا يلامس الماء.

نبدأ في تقليب الشوكولاتة حتى تذوب جيداً ثم نرفعها من أعلى النار.

نبدأ في غرس قطع الباونتي في الشوكولاتة السائحة من خلال شوكة أو معلقة كبيرة ومسطحة ثم نقوم بوضعها في الصينية يوجد بها ورق الزبدة ونتركها بالثلاجة لمدة تصل إلى 30 دقيقة حتى تتماسك وتجف الشوكولاته عليها.

يمكنك في ذلك الوقت تقديم الباونتي والاستمتاع بطعمها كما يمكن أن تقوم بتقديم كوب الشاي معها.

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