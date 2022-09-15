النشا والكركم كنز رباني: لتفتيح البشرة وتوحيد اللون بشكل مبهر٢٠٢٢

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عمر شويل - جدة نقدم لكم النشا والكركم كنز رباني , حيث يعتبر هذا الماسك من الماسكات الرائعة للبشرة حيث يعمل علي تفتيح البشرة بشكل رائع ويوحد لون البشرة ويجعل الوجه مشرق ومميز من مكونات هذا الماسك الهائل هو الكركم الذي يعمل على تفتيح البشرة ويقضي على التهابات وحروق الشمس ويزيل التصبغات والكلف وآثاره ومعنا أيضا الزبادي الرائع في ترطيب البشرة ويخلصك من الزيوت التي تفرزها البشرة فهو ماسك رائع جدا ويساعد البشرة علي التخلص من الهالات السوداء والبقع الداكنة وأيضا يساعد في التخلص من الحبوب وآثارها سوف نتعرف على هذا الماسك من خلال هذا المقال من موقع ثقفني نقدم لكم طريقة عمل النشا والكركم كنز رباني لتفتيح البشرة وتوحيد لونها بشكل مبهر2022.

مكونات عمل النشا والكركم كنز رباني لتفتيح البشرة بشكل مبهر وتوحيد لونها

سوف نتعرف على مكونات هذا الماسك الهائل مكونات بسيطة وسهلة موجودة في كل منزل وهي كما يلي:-

١ملعقة كبيرة من الزبادي.

١ملعقة كبيرة من النشا.

نصف ملعقة من الكركم.

١ملعقة كبيرة من العسل.

١ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير

الأن معنا طريقة تحضير الماسك بكل سهولة وأبسط الطرق وهي كالتالي:-

نحضر وعاء نظيف جدا ونضع فيه ملعقة كبيرة من الزبادي مع ملعقة كبيرة من العسل ونقلب جيدا. ثم نضع نصف ملعقة من الكركم ونقلب جيداً ثم نضيف ملعقة كبيرة من النشا ونقلب جيداً حتى يمتزج المكونات. بعد ذلك نقوم بوضع ملعقة صغيرة من زيت الزيتون ونخلطهم جيداً حتى نحصل على خليط كريمي ومتجانس.

طريقة الاستخدام

سوف نتعرف على طريقة الاستخدام بطريقة سهلة وسحرية ومفيدة لكم هي كالتالي:-