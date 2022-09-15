نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صبغة الحواجب الدائمة (بديل التاتو) في البيت.. نفس بتاع الكوافير في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة صبغ الحواجب بالقهوة، تلجأ العديد من الفتيات إلى اتباع بعض الحيل المختلفة من أجل تلوين شعر الحاجب وجعل مظهرها يبدو سميكاً سواء عن طريق صبغهما أو اللجوء إلى عمل التاتو الدائم، ولكن هل تعلمي أنه يمكنك صبغ الحواجب باستخدام مسحوق القهوة الفورية التي لا يخلو بيت منها؟ حيث أنه من خلال تكرار استخدام القهوة على الحاجب يؤدى ذلك إلى زيادة نمو شعر الحاجب ويجعله أكثر كثافة مما يساعد على ملئ جميع الفراغات وتحصلي على حواجب سميكة بشكل طبيعي تجعلك لا تحتاجي إلى عمل التاتو أو استخدام طريقة أخرى لتكثيف شعر الحاجب، كما أن وصفة القهوة التي سنذكرها فى السطور التالية تمكنك من صبغ شعر الحاجب باللون البنى بالدرجة التي ترغبيها حيث يمكنك التحكم فى كميات الوصفة لتحصلي على النتائج المطلوبة.

طريقة صبغ الحواجب بالقهوة فى المنزل

إن هذه الطريقة تساعدك فى صبغ الحواجب باللون البنى العصري الذي تتجه إليه معظم الفتيات فى الوقت الحالي، حيث يساعد تكرار الوصفة على امتصاص شعر الحاجب للون القهوة البنى والذي يتم تفتيح درجته باستخدام بعض المكونات الأخرى، وبذلك تتمتعى بحواجب بنية تدوم طويلاً دون الحاجة إلى وضع أي صبغات تحتوى على مواد كيميائية تضر بشعر حاجبيك، ومن أجل تطبيق صبغ الحواجب بالقهوة اتبعي الخطوات التالية: