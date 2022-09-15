نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالخطوات.. أسهل طريقة لصبغ الحواجب منزلياً بالقرنفل وزيت الزيتون في المقال التالي

عمر شويل - جدة صبغ الحواجب بالقرنفل بطريقة سهلة وبسيطة من المنزل، وتعتبر الحواجب من أهم الأشياء التي تعتني بها كل فتاة وتسعى بأن تكون ذات مظهر جذاب ورائع، ومن المتعارف عليه أن الحواجب تواجهها العديد من المشاكل مثل تساقط الشعر وظهور فراغات لا مما تلجأ الفتيات على استخدام مستحضرات التجميل أو الميكروبلندج الذي يعد من الوسائل الحديثة ولكن مكلف الثمن، لذلك يبحثون عن طرق بديلة لصبغ الحواجب لا تسبب أي آثار جانبية، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة صبغ الحواجب بالقرنفل.

صبغ الحواجب بالقرنفل وزيت الزيتون

يمكنك معرفة طريقة صبغ الحواجب بالقرنفل من خلال المكونات والخطوات التالية:

المكونات

4 ملاعق كبيرة من القرنفل.

2 ملعقة ص من زيت الزيتون.

طريقة التحضير

تعد طريقة تحضير صبغ الحواجب بالقرنفل من أسهل الطرق الطبيعية الفعالة التي تمنح الحواجب اللون البني الجذاب، حيث يدخل القرنفل ضمن صنع مستحضرات التجميل الخاصة بالعناية بالشعر والبشرة، فيمكن استخدامه لتغطية مثالية للشيب والقضاء عليه بشكل نهائي، كما يعمل على تلوين الشعر باللون البني ورسم الحواجب منحها اللون البني الفاتح والغامق، ولمعرفة الخطوات اتبع الآتي:

نحضر طاسة ونضع بها القرنفل ثم يتم رفعها على النار.

نستمر في تقليب القرنفل حتى يتحمص جيداً ثم نرفعه من أعلى النار.

نحضر الكبة ونضع بها القرنفل ونستمر في التشغيل حتى يصبح بودرة تماماً.

يتم إحضار وعاء ونضع به كلاً من القرنفل المطحون مع زيت الزيتون ونقلبهم جيداً حتى يصبح الخليط متجانس.

نستخدم مناديل أو قطعة من القطن في إزالة أي أتربة أو زيوت من الحواجب ثم نضع الخليط بطريقة صحيحة.

ينبغي ترك الخليط لمدة نصف ساعة أي حتى يجف تماماً ونحصل على اللون المطلوب.

يتم إزالة الصبغة باستخدام المناديل أو القطن ومن ثم يتم غسل الحواجب جيداً بالماء.

من الضروري تكرار هذه الوصفة يومياً لمدة شهر كي يتم تكثيف الحواجب بالإضافة إلى أن هذه الوصفة تعمل على تلوين الحواجب طبيعياً.

وبذلك نكون قدمنا لكم طريقة عمل صبغ الحواجب بالقرنفل بمكونات بسيطة غير مكلفة دون الحاجة إلى الذهاب لمراكز التجميل، وتعتبر هذه الوصفة آمنة تماماً لا تسبب أي مشاكل بالحواجب بل تغذيها وتكثيفها.