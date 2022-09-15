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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لبياض ناصع.. حضري كريم طبيعي من مطبخك لتفتيح اليدين والرجلين والأكواع والركب في المقال التالي
عمر شويل - جدة تبيض اليدين بكريم منزلي، من المعروف أن المرأة بشكل عام تبحث عن جميع الكريمات سواء الطبيعة والوصفات أو مستحضرات التجميل التي تحافظ على جمالها وتمنحها المزيد من الجمال، ومن أهم الأمور التي تهتم بها أغلب الناس هي اليدين وتفتيحهما، حيث أن اهتمام المرأة بنعومة وتفتيح يديها دلالة على اهتمامها بجمالها ورقتها، ومن هنا يزداد البحث عن أفضل الكريمات وبخاصة المكونة من مواد طبيعة ويتم تحضيرها منزليًا دون الحاجة إلى استخدام مستحضرات التجميل المكلفة والتي قد يكون لها بعض الآثار السلبية، ولهذا تابعي معنا الآتي في السطور الآتية وسوف نعرض لكِ أفضل نتيجة لتبيض اليدين باستخدام كريم منزلي بأقل التكاليف.
كريم طبيعي لنعومة وتفتيح اليدين
هناك عدة مكونات يمكن استخدامها في تحضير كريم تفتيح وتنعيم اليدين ويمنح النتيجة الإيجابية التي قد تصل لـ 100%، وهذه المكونات جاءت كالآتي:
- نصف ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.
- ملعقة واحدة من شمع عسل النحل.
- حوالي نصف كوب من ماء الورد.
- نصف ملعقة كبيرة من الفازلين الطبي.
- مقدار نصف ملعقة كبيرة من عسل النحل.
- ملعقة من النشا، بالإضافة إلى ملعقة واحدة من زيت ليمون.
طريقة تحضير كريم تفتيح اليدين
يعد استخدام الكريمات الطبيعية والوصفات على البشرة جيد جدًا، حيث أنه لا ينتج عن استخدامه أي أضرار أو حتى تكلفة مادية مرتفعة، حيث أن كافة المكونات متوفرة بأسعار مناسبة لدى العطار وطريقة تحضيره سهلة جدًا، وهي تتلخص في الآتي:
- قومي في البداية بإذابة شمع العسل، وذلك عن طريق عمل حمام ماء ساخن له.
- يتم بعد ذلك إضافة زيت جوز الهند ولكن مع ضرورة التقليب الجيد والمستمر.
- أضيفي بعدها ماء الورد، ثم نضيف زيت الليمون مع العسل والفازلين، وأخيرًا أضيفي النشا.
- يتم خفق جميع المكونات مع بعضهم البعض حتى تمام تتجانس، وعندما تصير الخلطة ذات قوام كريمي وخالية تمامًا من أي تكتلات بها، تكون ناجحة ويمكنك استخدامها على اليدين أو القدمين.
- قومي بوضعها داخل عبوة فارغة لديكِ ثم احفظيها بالثلاجة حتى يتم استخدامها فيما بعد.
- يتم دهن اليدين والقدمين بالوصفة مرة واحدة مساءً، وترك الكريم عليها حتى الصباح ثم شطفها بالماء الفاتر.
- كما يمكنك استخدامها على الأماكن الداكنة بالجسم مثل الركبتين أو الكوعين.
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