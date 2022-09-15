نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طبقي ماسك النشا والكركديه لوجه بلا تجاعيد وبشرة صافية وناعمة، مشاكل بشرتك كلها هتختفي في المقال التالي

عمر شويل - جدة طبقي ماسك النشا والكركديه لوجه بلا تجاعيد ، النشا والكركديه لوجه بلا تجاعيد وبشرة منتجة للكولاجين، حيث أن الكركديه من الأعشاب بالغة الأهمية للبشرة، وليس هذا فقط، بل إنه مفيد لسائر البدن بصورة كبيرة، ولكننا نركز اليوم على أهميته للبشرة، والطريقة التي يمكن استخدامه بها للتوصل لفوائده والتمكن من الحصول على بشرة مشدودة وجميلة به.

طبقي ماسك النشا والكركديه لوجه بلا تجاعيد

من أهم الفوائد التي تخص الكركديه كونه يعمل كمضاد للالتهابات والبكتيريا، وتتم صناعته كما يلي:

½ كوب ماء.

قدر مماثل من الكركديه.

كمية بسيطة من ماء الورد.

نشا.

النشا والكركديه لوجه بلا تجاعيد

اغلي الماء على النار في وعاء من الاستانلس، ثم ضعي أوراق الكركديه.

بعد الغليان التام ضعي النشا، ثم أضيفي ماء الورد.

وزعي الخليط على وجهك، وبعدها انتظري حوالي نصف ساعة.

اغسلي وجهك ببعض الماء.

استخدميه مرتين كل أسبوع على الأقل.

مكعبات الكركدية للبشرة

إن كنت تفضلين مكعبات الثلج فاصنعيها من الكركديه، وذلك باتخاذ الخطوات نفسها حتى تبريد الكركديه بعد الغليان.

بعدها افردي الخليط في مكعبات الثلج، ثم ضعيها في الفريزر.

واستخدامه يتم بالتمرير على البشرة فقط.

مرري المكعبات الثلجية على وجهك مساءًا فقط.

فوائد الكركديه للبشرة

ترطيب عميق وفعال للبشرة.

مجدد للخلايا والأنسجة في الجلد.

مقشر للجلد، ومنعم له بكل سهولة.

مهدئ للحكة والتهيجات في البشرة، ومعالج لها.

يمنح البشرة النضارة والجمال في أقل وقت ممكن.

يمنع تواجد الهالات السوداء تحت العيون تمامًا.

يحمي بشرتك من أشعة الشمس، كما أنه يجعل لون البشرة موحدًا.

فوائد النشا للبشرة