- 1/2
- 2/2
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طبقي ماسك النشا والكركديه لوجه بلا تجاعيد وبشرة صافية وناعمة، مشاكل بشرتك كلها هتختفي في المقال التالي
عمر شويل - جدة طبقي ماسك النشا والكركديه لوجه بلا تجاعيد ، النشا والكركديه لوجه بلا تجاعيد وبشرة منتجة للكولاجين، حيث أن الكركديه من الأعشاب بالغة الأهمية للبشرة، وليس هذا فقط، بل إنه مفيد لسائر البدن بصورة كبيرة، ولكننا نركز اليوم على أهميته للبشرة، والطريقة التي يمكن استخدامه بها للتوصل لفوائده والتمكن من الحصول على بشرة مشدودة وجميلة به.
طبقي ماسك النشا والكركديه لوجه بلا تجاعيد
من أهم الفوائد التي تخص الكركديه كونه يعمل كمضاد للالتهابات والبكتيريا، وتتم صناعته كما يلي:
- ½ كوب ماء.
- قدر مماثل من الكركديه.
- كمية بسيطة من ماء الورد.
- نشا.
النشا والكركديه لوجه بلا تجاعيد
- اغلي الماء على النار في وعاء من الاستانلس، ثم ضعي أوراق الكركديه.
- بعد الغليان التام ضعي النشا، ثم أضيفي ماء الورد.
- وزعي الخليط على وجهك، وبعدها انتظري حوالي نصف ساعة.
- اغسلي وجهك ببعض الماء.
- استخدميه مرتين كل أسبوع على الأقل.
مكعبات الكركدية للبشرة
- إن كنت تفضلين مكعبات الثلج فاصنعيها من الكركديه، وذلك باتخاذ الخطوات نفسها حتى تبريد الكركديه بعد الغليان.
- بعدها افردي الخليط في مكعبات الثلج، ثم ضعيها في الفريزر.
- واستخدامه يتم بالتمرير على البشرة فقط.
- مرري المكعبات الثلجية على وجهك مساءًا فقط.
فوائد الكركديه للبشرة
- ترطيب عميق وفعال للبشرة.
- مجدد للخلايا والأنسجة في الجلد.
- مقشر للجلد، ومنعم له بكل سهولة.
- مهدئ للحكة والتهيجات في البشرة، ومعالج لها.
- يمنح البشرة النضارة والجمال في أقل وقت ممكن.
- يمنع تواجد الهالات السوداء تحت العيون تمامًا.
- يحمي بشرتك من أشعة الشمس، كما أنه يجعل لون البشرة موحدًا.
فوائد النشا للبشرة
- النشا تعمل كمكون إضافي مميز مع الكركديه، ويتعاونان معًا على إخراج بشرة مميزة.
- تجعل البشرة قابلة للتكيف مع البيئة من حولك، كما أنها عامل مهم للترطيب.
- تحتفظ النشا بنظافة البشرة الدهنية، وتمنع الزيادة في إفراز الدهون والزيوت، كما تتخلص من أي زوائد في المسامات.
- النشا يساهم في شد الجلد ونضارة البشرة، وكثير من الفوائد الأخرى.
- كما أنها من المكونات التي تحافظ على البشرة وتمنحها مقاومة قوية لكثير من مسببات الضرر التي تتعرض لها.
- لا يمكن أن تستخدمي النشا لبشرتك ثم تصاب بأي مشكلة الأكزيما، والالتهابات وغيرها ، بسبب ما تمنحه لبشرتك من وقاية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طبقي ماسك النشا والكركديه لوجه بلا تجاعيد وبشرة صافية وناعمة، مشاكل بشرتك كلها هتختفي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.