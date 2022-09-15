من كيلو دقيق اعملي 50 قطعة باتيه في البيت طري وهش ومورق وأحلى من الأفران

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عمر شويل - جدة طريقة عمل الباتيه، يعد الباتيه من المخبوزات الشهية اللذيذة التي اشتهر بها المطبخ الفرنسي، وعادة يتم تناوله فى وجبة الإفطار أو العشاء كوجبة خفيفة، كما يمكنك أيضا إعداده إلى أطفالك عند الذهاب إلى المدرسة، ويمكن أن يعد الباتيه كمخبوز حادق أو حلو بحسب الحشوات التي تضاف له، فهناك من يفضل حشوه بأنواع مختلفة من الجبنة أو بالشيكولاتة أو النوتيلا السائحة التي تذوب فى الفم، فتعرفي معنا فى الآتي على طريقة عمل الباتيه فى المنزل بالعجينة المورقة التي تتكون من عدة طبقات هشه ولذيذة. طريقة عمل الباتيه المقادير: نصف كيلو من الدقيق المنخول.

2 ملعقة كبيرة سكر.

2 ملعقة كبيرة لبن بودرة.

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

2 كيس فانيليا.

كوب إلا ربع زيت.

ملعقة صغيرة ملح.

ماء فاتر للعجن.

زبدة سائحة للدهن.

لدهن الوجه

صفار بيضة.

ملعقتين من الحليب.

ربع ملعقة صغيرة من النسكافية. خطوات تحضير الباتية المورق احضري وعاء ضعي به الدقيق المنخول وأضفي عليه جميع المكونات الجافة الأخرى وقلبيهم معاً جيداً حتى تندمج مع بعضها البعض.

أضفي الزيت إلى الخليط مع العجن باليد حتى يندمج مع باقي المكونات.

أضفي الماء الفاتر بالتدريج وقومى بالعجن باليد حتى تحصلي على عجينة متماسكة ومتجانسة.

استمري فى العجن لمدة لا تقل عن 15 دقيقة حتى تصبح ناعمة ولا تلتصق باليد.

قومى بتغطية العجين بطبقة من الاسترتش وفوطة، واتركيها فى مكان دافئ حتى تتخمر ويتضاعف حجم العجين.

قلبي بتقليب العجين أولا لإخراج الهواء الزائد منها. افردي العجينة بشكل طولى، ثم قطعيها إلى أجزاء متساوية.

شكلي كل جزء على هيئة كرات، ثم افردي كل منها بالنشابة على شكل دائرة.

ادهني وجه العجين بالزبدة أو السمن السائح وكرري ذلك فى جميع كرات العجين.

طبقي جانبي العجين إلى المنتصف، ثم طبقي الأطراف أيضاً إلى الداخل بحيث تعلو بعضها من أجل توريق العجين.

كرري تلك الخطوة مع جميع أجزاء العجين، ثم قومى بتغطيته وضعيه بداخل الثلاجة لمدة نصف ساعة.

قومى بفرد كل جزء من العجين بالنشابة على شكل مستطيل، وضعي بداخله الحشوة التي تريدها ثم اغلقي العجين على شكل رول، ثم شكلية ويخبز.

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