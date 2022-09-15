نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماسك القهوة والنشا الذهبي لتفتيح البشرة وشدها وجعلها أصغر ب10 سنوات خلال أيام في المقال التالي

عمر شويل - جدة تفتيح البشرة بالقهوة والنشا، من المعروف عن القهوة أنها مشروب شعبي يفضله الكثير من الأشخاص من أجل تنشطيهم وزيادة تركيزهم عند الاستيقاظ من النوم، ولكن اليوم لم تكمن أهمية القهوة كونها مشروب صباحي فقط، بل أنها منتج هائل يمكن استخدامه لتعزيز جمال بشرتك وزيادة نضارتها، حيث يعمل الكافيين على تقشير وتنظيف البشرة بعمق مما يساهم بشكل كبير فى تفتيحها والتخلص من الغمقان والأماكن الداكنة بها التي تعانى منها، فيمكنك عمل ماسكات رائعة من القهوة والنشا فى تفتيح البشرة والتمتع ببياض ناصع ووجه مثل القمر، فسوف نتعرف فى الآتي على طريقة تفتيح البشرة بالقهوة والنشا فى المنزل بخطوات بسيطة.

طريقة تفتيح البشرة بالقهوة والنشا

يمكنك عمل قناع رائع من القهوة والنشا للحصول على نتائج فعالة وسريعة فى التفتيح، وذلك من خلال الخطوات التالية:

احضري وعاء امزجي به ملعقة من القهوة سريعة الذوبان والنشا والزبادي، ويتم خلطهم جيداً حتى يصبح القوام متجانس.

وزعي الماسك على البشرة واتركيه لمدة 15 دقيقة، ثم يتم شطف الماسك وإزالته بالماء الدافئ ثم البارد لغلق المسام.

كرري استخدام هذا الماسك أسبوعياً وسوف تلاحظي النتيجة من أول استخدام.

طريقة تفتيح البشرة بالقهوة والكركم

يحتوى ماسك القهوة والكركم على مواد لها فعالية كبيرة فى تفتيح وتقشير البشرة، حيث يحتوى الكركم على فيتامين C الذي يعمل على التفتيح والتخلص من التصبغات أو البقع الداكنة، كما أن الكركم والقهوة يساعدان فى تعزيز إفراز الكولاجين بالوجه والحفاظ على شبابه الدائم، ولتحضير الماسك اتبعي الخطوات التالية: