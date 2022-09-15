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عمر شويل - جدة إن بياض اليدين والرجلين وتنعيمهما من أبرز الأمور التي ترغب النساء في التوصل إليها، لأن ذلك الأمر يعد علامة من علامات الجمال والأنوثة لديهن، لكن كثرة استخدامهن لخلطات غير طبيعية لتبييض اليدين والرجلين تؤثر بالسلب على بشرتهن بشكل عام، وهذا ما تم التأكيد عليه من جانب خبراء العناية بالبشرة، وبناء على ذلك سنقوم بعرض أكثر من خلطة تبييض اليدين والرجلين بياض الثلج بمكونات طبيعية مفيدة للبشرة بصورة كبيرة.

خلطة تبييض اليدين والرجلين بياض الثلج

إليكم أبرز الخلطات الفعالة في تبييض اليدين والرجلين بصورة سريعة، وهذا ما سنعرضه بالصورة الآتية:

خلطة الكركم وقشر البرتقال

إن هذه الخلطة تعالج مشكلة عدم بياض الرجلين واليدين من جذورها، وإليكم طريقة تحضيرها بالصورة الآتية:

المكونات

قشر برتقال مفروم.

نصف ملعقة من الكركم.

نصف ملعقة من العسل.

3 ملاعق كبيرة من ماء الورد.

خطوات التحضير

في البداية قوم بإضافة كافة المكونات معًا داخل وعاء عميق، وذلك مع خلطهم جيدًا.

ثم نقوم بتدليك اليدين والقدمين بصورة دائرية بهذا الخليط، فيجب أن تكون اليدين والقدمين تم غسلهما جيدًا أولًا.

ويترك الخليط عليهما لفترة تقدر بحوالي ساعة.

وبعد ذلك نقوم باستخدام أداة استحمام خشنة ويتم شطفهما بالماء البارد، وسنتحصل على النتيجة المطلوبة سريعًا.

خلطة الخيار والليمون

إن خلطة الخيار والليمون تعمل على ترطيب البشرة وتبييضها بياض الثلج نظرًا للمواد المتواجدة بهذه المكونات التي تعتبر مضادة للبكتيريا المتسببة في ظهور أي اسمرار بالبشرة، وإليكم أبرز التفاصيل عن تلك الخلطة بالصورة التالية:

المكونات

عصير 3 حبات ليمون.

نصف ثمرة خيارة مفرومة.

خطوات التحضير

أولًا نقوم بإضافة عصير الليمون مع الخيار المفروم، ونبدأ بخلطهما جيدًا.

ثم نقوم بغسل اليدين والرجلين بالماء الفاتر جيدًا، حتى نتخلص من أي أتربة بهما.

وبعدها نقوم بفرد الخليط على اليدين والرجلين بشكل دائري.

ويتم ترك الخليط على البشرة لفترة تقدر بحوالي ساعة ونصف.

ثم نقوم بعدها بشطف اليدين والرجلين، ومن بعد تكرار تلك الطريقة يوميًا، سنصل

إلى النتائج المرجوة بصورة سريعة، فمن الأفضل استخدام أداة استحمام خشنة أثناء الشطف.

وبذلك نكون قد سردنا لكم بصورة مفصلة أكثر من خلطة تبييض اليدين والرجلين بياض الثلج، فتلك الخلطات يتم استخدامهم من جانب المقبلين على الزواج، نظرًا لفعالية تلك الخلطات في التبييض والتنعيم بصورة سريعة.