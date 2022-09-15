نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لأنكِ أميرة وتستحقين.. تنعيم اليدين وتبييضها بسرعة واستمتعي بإطلالة راقية وجذابة ستسألكِ صديقاتك عنها في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن اليدين الجافة والمتعرضة للاسمرار من أبرز المشكلات التي تؤثر على ثقة النساء بأنفسهن بشكل ملاحظ، حيث تتعرض نسبة كبيرة منهن لتلك المشكلة، ودائمًا ما يلجئن لاستخدام منتجات كيميائية لحل تلك المشكلة، لكن سرعان ما يتعرضن إلى آثار جانبية بسببها، لكن كشفت لنا التجارب الطبية عن وجود مكونات طبيعية تساعد على تنعيم اليدين وتبييضا بسرعة، وهذا ما سنقوم بالتطرق إليه داخل هذا المقال.

تنعيم اليدين وتبييضها بسرعة

إليكم أبزر الخلطات الفعالة في تنعيم وتبييض اليدين بشكل سريع، وهذا ما سنعرضه بالصورة التالية:

خلطة السكر والليمون وزيت الزيتون

إن هذا الخليط يعتبر بمثابة مطهر ومرطب ومقشر طبيعي لليدين، وإليكم طريقة تحضيره بالصورة الآتية:

المكونات

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

نصف حبة من الليمون.

ملعقة كبيرة من السكر.

خطوات التحضير

في البداية نقوم بإضافة السكر مع زيت الزيتون، وذلك مع خلطهما جيدًا.

ثم نقوم بإضافة عصير الليمون لهما، وذلك مع التقليب المستمر.

وبعدها نقوم بتدليك اليدين جيدًا بهذا الخليط، ويترك لفترة تقدر بحوالي 10 دقائق.

ثم نقوم بتقشير الخليط، ويتم شطف اليدين بالماء الفاتر، وسنتحصل بعدها النتيجة المطلوبة.

خلطة ماء الورد والجلسرين

إن ماء الورد والجلسرين يعملان على إزالة أي مواد عالقة بالبشرة وترطيبيها، وتفتيح الأماكن الداكنة بها، وإليكم طريقة عمل تلك الخلطة بالصورة الآتية:

المكونات

2 ملعقة صغيرة من ماء الورد.

2 ملعقة صغيرة من الجلسرين.

خطوات التحضير

في البداية نقوم بإحضار إناء صغير ونضيف بداخله ماء الورد والجلسرين، وذلك مع خلطهما جيدًا، حتى نتأكد من تمام تجانسهما.

وبعد ذلك نقوم بوضع قطنة نظيفة بداخل الخليط.

ثم نقوم بمسح اليدين بالكامل بهذه القطنة المبللة بالخليط.

ويترك الخليط على اليدين لفترة تقدر بحوالي ربع ساعة على أقل تقدير.

وبعدها نقوم بشطف اليدين بالماء الفاتر، ومن الأفضل تكرار تلك الطريقة يوميًا

وسنتحصل على يدين ناعمة وبيضاء بياض الثلج.

إلى هنا نكون قد تناولنا معًا بالتفصيل أكثر من خلطة فعالة وطبيعية في تنعيم اليدين وتبييضها بسرعة، وبالتالي نستطيع أن نقول وداعًا لمشكلة اسمرار وجفاف اليدين المزعجة بعد المواظبة على استخدام تلك الخلطات المميزة.