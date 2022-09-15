نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجربة ومضمونة 100%.. التخلص من تشقق القدمين نهائيا واحصلي على قدمين موردتين وناعمتين كالأطفال في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن التخلص من تشقق القدمين نهائيا يحتاج إلى بعض الخطوات التي سوف نعلمها لك وسوف ترين النتيجة في النهاية، وهذه التجربة التي سوف أنقلها لك اليوم هي تجربة شخصية ووجدت منها نتائج مرضية لي، ومن بعدها سيتغير شكل قدميك تماماً وسوف تحصلين على كعبين ناعمين بدون أي خشونة أو تشققات مزعجة، فقط تابعي معنا المقال للنهاية للاستفادة الكاملة.

التخلص من تشقق القدمين نهائيا

كنت أعاني من مشكلة تشقق القدمين وكانت مصدر إزعاج كبير بالنسبة لي، حتى إنني كنت لا أفضل ارتداء الأحذية المفتوحة خجلاً من شكل قدمي، ولكن من بعد تجربة هذه الوصفة عادت قدماي لشكلها الطبيعي وعادت ثقتي بنفسي مرة أخرى، وهذه الوصفة تكون:

المكونات

وعاء كبير يكفي لوضع القدمين به.

مياه ساخنة بقدر تحملك.

كمية من شاور چيل الاستحمام.

كمية من الخل.

كمية من الملح.

جوارب قدمين سيليكون.

كريم ترطيب للقدمين.

حجر خفاف.

طريقة الاستخدام

نقوم أولا بإحضار الوعاء ثم نملأه بالمياه الساخنة ويفضل ألا تكون دافئة بل ساخنة.

نضع في الماء باقي المكونات التي ذكرناها وهي الشاور چيل ثم الخل والملح وتقومين بتقليب المكونات في المياه جيداً.

قومي بوضع قدميك في الماء لمدة لا تقل عن نصف ساعة حتى تأخذ قدميك الوقت الكافي في الاسترخاء.

بعد مرور ٣٠ دقيقة قومي بإخراج قدميك من المياه ثم استخدمي الحجر الخفاف في دعك القدمين جيداً حتى يتم إزالة كل الجلد الميت.

بعد الانتهاء من إزالة الجلد الميت والقشور الزائدة قومي بشطف قدميك جيداً بالماء الفاتر.

يتم تجفيف القدمين في الخطوة التالية حتى نبدأ في الترطيب.

قومي بوضع طبقة جيدة من كريم الترطيب المناسب على الكعبين بالكامل.

يتم بعد ذلك ارتداء الجوارب السيليكون وتترك طوال اليوم ثم يتم نزعها في الصباح.

يتم تكرار هذه العملية مرتين في الأسبوع ويتم الترطيب بشكل يومي.

وفي نهاية مقالنا اليوم نكون عرفنا الطريقة الأفضل من أجل التخلص من تشقق القدمين نهائيا وعند المواظبة على هذه الوصفة لن تعود التشققات مرة أخرى وستعود شكل قدميك جميلة وجذابة كما كانت من قبل، ونتمنى أن نكون استطعنا إفادتك اليوم بوصفتنا المجربة.