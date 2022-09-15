نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلطة توريد الشفايف بالفازلين السحرية في أسبوع واحد لترطيبها ولنفخها وإزالة السواد منها في المقال التالي

عمر شويل - جدة خلطات لتوريد الشفايف بالفازلين يمكن عمل مقشر طبيعي للشفايف يساعد على تقشيرها حتى يصبح لونها وردي اللون وغير متشققة بجانب التخلص من الجلد الميت وهذا المقشر يعمل على تنعيم وترطيب الشفاه ويمكن استخدامه على الوجه أو الجسم حيث يعتبر الفازلين من أفضل المكونات الطبيعية الآمنة ويتم استخدامها في العديد من طرق العناية بالبشرة والجسم ويعمل على ترطيب الجسم أو الشفاء بشكل طبيعي، لهذا سوف نوضح لكم في هذا المقال ومن خلال موقعنا ثقفني أفضل الوصفات الطبيعية التي تعمل على توريد الشفايف بالفازلين.

خلطة توريد الشفايف بالفازلين

خلطة توريد الشفايف الفازلين بزيت الزيتون

يتم تجهيز ملعقة من السكر مع ملعقة من الفازلين ووضعهم في وعاء وإضافة ملعقة من زيت الزيتون وملعقة من مغطى الشفاه المفضل وتقلب المكونات مع بعضها في وعاء مناسب.

بعد أن يصبح هذا الخليط متجانسا يتم توزيعه على الشفاه ويتم فركها بحركات دائرية بواسطة فرشاة الأسنان لمدة دقيقة واحدة ويترك بعد ذلك لمدة عشر دقائق ثم يشطف بالماء.

مقشر الفازلين بالعسل والسكر للشفاه

يتم تجهيز وعاء صغير وإضافة ملعقة من عسل النحل وملعقة من زيت الزيتون وتقلب المكونات سويا ثم إضافة ملعقة صغيرة من السكر والفازلين مع الاستمرار في التقليب.

في الخطوة التالية يتم توزيع هذا الخليط على الشفاه ويترك لمدة 20 دقيقة بعد تدليكها لمدة خمس دقائق أو ثلاث دقائق ويفضل استخدام هذا الماسك مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

طرق طبيعية لتوريد الشفايف

استخدام الليمون لتوريد الشفايف

يمكن استخدام الليمون على الشفاه قبل النوم لتفتيح الشفاه الداكنة ويتم المداومة عليه بشكل يومي وسوف تلاحظين بعد فترة قليلة تغير لون الشفاه إلى اللون الوردي.

توريد الشفايف باستخدام ماء الورد

تعطي نتائج فعالة عند استخدام ماء الورد على الشفاء وإضافة إليها قليل من عسل النحل وخلطها على الشفاه بشكل يومي وتترك لمدة 15 دقيقة وبعد ذلك سوف تلاحظين أن الشفاه تصبح وردية تدريجياً.

توريد الشفاه بالبنجر

البنجر أو الشمندر من المكونات الطبيعية التي تعمل على توريد الشفاه بشكل طبيعي حيث يتم تقطيعه إلى قطع وحفظه في الثلاجة وفرك بها الشفايف وبعد ذلك تضغط لمدة عشر دقائق إلى 20 دقيقة وتشطف بالماء.

استخدام السكر لإزالة الجلد الميت وتوريد الشفايف

يمكن استخدام حبيبات السكر لتقشير خلايا الجلد من خلال أخذ ملعقتين من السكر وقليل من الماء حتى يصبح سميكا ويمكن أيضا أن تتم إضافة قليل من عصير الليمون والعسل وتوزيعها على الشفايف وتدلك لمدة ثلاث دقائق لمدة 25 دقيقة.