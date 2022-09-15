5 اسئلة يومية تسأليهم لاطفالك هتساعدهم على تقوية عقلهم

في الوقت اللي احنا فيه الاطفال بيواجهوا حاجات كتير في يومهم ممكن تسبب لهم مشاكل في صحتهم العقلية في المستقبل ، والاحصاءات في سنة 2014 اظهرت بالفعل ان واحد من كل 5 اشخاص بالغين بيعانوا من اضطراب عقلي وامراض نفسية زي الاكتئاب, القلق, او حتى تعاطي المخدرات ، والنسبة دي حاليا زادت كمان ، ومن هنا بيجي اهمية موضوعنا النهاردة ، هنشارك معاكم 5 اسئلة هتساعد على تقوية عقل الطفل والحفاظ على صحتة العقلية.

ليه المفروض تسألي طفلك الاسئلة دي يوميا؟

تواصل الاهل مع اطفالهم هتأثر عليهم بشكل ايجابي وتغذي صحتهم العقلية والعاطفية ، والاطفال هيكون عندهم فرصة افضل انهم يبقوا اصحاء عقليا وجسديا.

في بعض الاحيان ، الاب والام بيتجاهلوا العلامات العاطفية لاحتياجات اطفالهم ، لمجرد انهم بياخدوا احتياجاتهم الجسدية ، لكن الاطفال محتاجين اكتر بكتير من وجبة ساخنة او قعدة سريعة على الغدا او العشا ، هما محتاجين تقرب منهم وتعرف احتياجاتهم اكتر ، وتتعاطف معاهم ، وتساعدهم انهم يشوفوا الامل في الحياة وتملاهم بالطاقة الايجابية ، لان الآباء عليهم مسؤولية مساعدة اطفالهم في التغلب على مشاعرهم السلبية.

5 اسئلة هتساعد على تقوية عقل الطفل:

1- شعورك ايه النهاردة؟

في كتير من الاوقات مع ضغط الحياة والمشاغل اكتر سؤال ممكن يسألوه الآباء لاطفالهم بعد ما يرجعوا من المدرسة هو عملت ايه النهاردة؟ او ايه واجباتك؟ ويمكن كمان ميسألوش ، ولكن الاسئلة دي مش هتصيب الهدف.

ولكن السؤال الصح “ايه اخبار حالتك العاطفية النهاردة او حاسس بايه؟ السؤال ده هيفتحلك فرصة كويسة عشان تفهمي عالم طفلك ، خصوصا لو حسيتي انه راجع من المدرسة حاسس باحباط.

من خلال سؤالك عن “مشاعرهم” و “عواطفهم” فانتي كده بتقولي لهم ان عندهم مشاعر وعواطف ، وانها حاجة كويسة انهم يحسوا بيها ويعبروا عنها ويشاركوها معاكي ، وفي نفس الوقت بتعبري لهم عن اهتمامك بمعرفة مشاعرهم ، وفي المقابل هيحسوا بالامان انهم يشاركوا معاكي كل اللي حاسين بيه.

ما تقوليش..

لو حسيتي ان طفلك محبط او مضايق ، ماتفترضيش ان في حاجة غلط وتقولي له بشكل مباشر “في حاجة غلط او عملت حاجة غلط؟” لكن بدل كده ، اسمحي له انه يشاركك اللي في قلبه ، وقولي له انك موجودة دايما عشانه واعملي مساحة بينك وبينه خالية من الحكم عليه بحيث انه يحس بالامان انه يشارك معاكي كل حاجة من غير خوف منك انك ممكن تعاقبيه.

لو طفلك فتح قلبه وحكالك ، اتأكدي ان ميبقاش كل همك انك تردي وتصلحي وبس ، ولكن حاولي تفهميه ، بعد ما تسمعيه وتفهميه قدمي نصيحتك ووجهيهم بشكل ايجابي ، ولكن اتأكدي ان ده التوقيت المناسب اللي تقولي فيه النصيحة بتاعتك عشان يتقبلها بشكل صح.

ممكن في الوقت ده تردي عليه تقولي له انا اسفة انك بتمر ده وحاسس بالاحساس ده ، انا موجودة هنا عشانك ، انا بحبك ، هل حابب تعرف لو انا مكانك كنت هعمل ايه؟

ولو هو مش عايز في الوقت ده يسمع ، سيبيه من غير ضغط ، لكن مجرد معرفته انك موجودة عشانه في اوقات كتير بيكون كافي عشان يعدوا من اي ظروف صعبة او احساس سيء بيمروا بيه.

2- حابب تعمل معايا ايه النهاردة؟

لما تسأليه السؤال ده هيتبسط ويبقى متحمس انك فكرتي فيه الاول ، والوقت اللي بتقضوه مع بعض كعيلة واحد من اهم الحاجات اللي ممكن تعمليها ، ولكن اتأكدي انك تبقي مركزة مع اطفالك في وقتك معاهم ، يعني ماتنشغليش مثلا بالتليفون او باي حاجة تانية غيرهم.

حتى لو كانت مجرد 15 دقيقة بس اللي هتقضيها معاهم يعملوا حاجة بيحبوها ، ده هيبقى العالم كله بالنسبة لهم ، ولو مش قادرة تفضي نفسك 15 دقيقة تقضيها معاهم يوميا ، بننصحك انك تحاولي تعملي ده بقدر الامكان وتلاقي لهم وقت ، لان العناية العقلية بطفلك هتبقة محتاجة انك تقضي بعض الوقت معاهم.

3- ايه اللي حصل النهاردة في يومك وخلاك تبتسم او تضحك؟

اسئلي الاسئلة اللي مش بس بتنتهي بنعم او لا ، هتساعد طفلك على التفكير في الاجابة بدل الرد بسرعة ب “لا”.

لما تسألي طفلك السؤال ده بعد المدرسة مش بس عشان تعرفي يومه كان ازاي ، ولكن عشان انتي مهتمة تعرفي اذا كان طفلك ممكن يكون اتعامل معاملة سيئة ، مهتمة تعرفي انه حاسس بالأمان.

الاطفال محتاجين يعرفوا انك مهتمة ، حتى عن الحاجات البسيطة والصغيرة واحيانا الحاجات السخيفة في حياتهم خصوصا في سن المراهقة.

حتى لو الطفل قالك نفس الحاجة اكتر من مرة ، في كل مرة لازم يوصله احساس انك مهتمة وتسأليه اسئلة اكتر ، وجود علاقة عاطفية صحية مع اطفالك محتاجة الصبر وانك تفهمي انه في بعض الاوقات انتي ماسكة بقلوبهم الصغيرة البريئة دي بين ايديكي ، فخليكي حذره في التعامل معاهم.

4- ايه اللي انت ممتن ليه النهاردة؟

جنب طرح الاسئلة اللي تعتبر بداية كويسة للمحادثة معاهم ، ضروري انك تساعديهم انك يشوفوا الحاجات الكويسة اللي بتحصل في حياتهم.

في اطفال كتير للاسف مش بيحسوا باللي عندهم ، وهنا يجي دورك انك تربي اطفالك على الرضا والامتنان ، وهنا يجي اهمية سؤالكعن ايه اللي هو ممكن ليه في يومه وانهم يشكروا ربنا على اللي عندهم بشكل يومي ، وغالبا افضل وقت للتواصل ده هو وقت النوم عشان ينام على حاجة ايجابية.

قبل النوم اطلبي من طفلك انه يشكر ربنا على 3 حاجات ، ممكن تكون حصلت في اليوم ده او بشكل عام ، وتخليه يصلي ويشكر ربنا على كل حاجة عنده ، الصلاة هتغذي حياته الروحية وهتساعده على فهم العلاقة الصحية مع ربنا.

5- هل في حاجة عايز تقولهالي شايف من الصعب انك تقولها؟

عادة السؤال ده مش بتسأليه كل يوم ، ولكن بس في حالة لما تشوفي انه محبط شوية او حزين بسبب حاجة معينة.

لازم تبني منطقة آمنه في محادثتك مع طفلك ، ويعرف انك مش هتحكمي عليه ، وانك دايما في صفه ، وعايزة الافضل ليه.

طبيعي انك طفلك ممكن يمر بحاجات تضايقه او تحسسه بالاحباط ويلاقي صعوبة انه يقولها ، ولكن الحاجة المهمة هنا هو بناء مساحة بينك وبينه يحسوا فيها بالحرية لمشاركة كل حاجة معاكي حتى لو محرجة وحساسة بالنسبة له.

وعشان يعمل ده بمنتهى الامان ، كافئيه لما يشارك معاكي حاجة حساسه بدل ما تعاقبيه ، لان اكيد اي ام واب هيحبوا ان طفلهم يحس بالامان لمشاركة الحاجات السيئة بدل ما يخبوها.

ممكن تقولي له “انا عارفة انه صعب انك تقول ده” وهنا انتي بتوضحي له انك فاهمة قد ايه الموضوع صعب انه يقوله ، ولكن في نفس الوقت مش هيحصل اي مشكلة لو قولتلي وشاركتني ، لازم يعرفوا انك مصدر أمان عشان يشاركوكي اعمق الحاجات اللي جواهم ، من غير حكم عليهم ، او ادانه ليهم وشعور بالذنب.

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