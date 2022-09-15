كريم لبان الذكر غني بالكولاجين سيغنيكي عن جميع الكريمات يعالج التجاعيد والحبوب من أول استعمال

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عمر شويل - جدة كريم لبان الذكر غني بالكولاجين،من أفضل الوصفات الطبيعية، والتي يمكنك الاعتماد عليها للتخلص بشكل نهائي من البقع و الكلف، يمكنك بالقليل من بودرة أو مسحوق لبان الذكر التخلص من العديد من عيوب البشرة، وتطبيق الوصفة على البشرة لتتحسن حالتها من حيث النضارة والرطوبة، ورونق البشرة ستسترجعيه مرة أخرى، عن طريق تطبيق وصفات التبييض للبان الذكر، والتي من الممكن تحضيرها في المنزل بإمكانات بسيطة.

كريم لبان الذكر غني بالكولاجين

وصفة تبيض البشرة بلبان الدكر تعتمد على المكونات الآتية:

ملعقة من مسحوق اللبان الذكر.

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة من عصير الليمون.

ملعقة من مكون النشا.

طريقة تحضير الوصفة

تستطيعين تحضير الوصفة باتباع الخطوات القادمة:

يتم وضع لبن الذكر مع النشا في وعاء ملائم.

ضعي المكونات من زيت الزيتون مع عصير الليمون مع المكونين السابقين، وحركي المكونات بشكل جيد.

يتم وضع المكونات بعد ذلك في علبة محكمة الغلق بعد أن تتحول التركيبة لخلطة كريمية ناعمة يكون من السهل توزيعها على البشرة.

تطبق لخطة مدة 5 د على البشرة، ثم تم غسلها باستعمال ماء فاتر.

وصفة لبان الذكر والفازلين لتفتيح البشرة

من الممكن استعمال المكونات الطبيعية لتبييض لبشرة وأهمها ماء منقوع لبان الذكر، ومن أبرز المكونات التي من الممكن خلطها معه ما يلي:

ملعقة من زيت الزيتون.

لبن جوز الهند.

ملعقة من الدقيق.

ملعقة زيت لوز.

ملعقة فازلين.

طريقة التحضير

من الممكن أن يتم عمل هذا الخليط باتباع ما يأتي: